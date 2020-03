Ernährungsplan für 4 Wochen Diese Food-Strategie maximiert deine Immun-Abwehr

Für ein starkes Immunsystem solltest du gut schlafen, clever trainieren und vor allem zielgerichtet essen. Schließlich kann dich deine Ernährung beim Aufbau der körpereigenen Abwehr gegen Viren, Bakterien & Co. kräftig unterstützen. Futterst du dich jedoch mit nährstoffarmer Nahrung wie Fast Food in die falsche Richtung, sorgt dies für eine Schwächung. Damit dein Immunsystem maximal von deinem Futter-Verhalten profitiert, hat unser zertifizierter Food Coach Nico Airone einen speziellen Abwehrkraft-Ernährungsplan entwickelt.

Der Ernährungsplan für ein starkes Immunsystem

Verzichten und Abwehrkräfte gewinnen

Grundlage des Speiseplans sind anti-entzündliche und natürliche Lebensmittel mit hohem Nährstoff-Gehalt. Dabei spielt es nicht nur eine Rolle, was du isst, sondern auch, was du nicht isst. „Einen großen Effekt bewirkst du allein durch den Verzicht auf Zucker, Getreide, Milch- und Milchprodukte sowie Soja”, erklärt der Futter-Fachmann. Was dabei noch übrig bleibt? Eine ganze Menge, wie du auf den zahlreichen Rezepten hier schnell erkennen wirst. Die Basis jeder Mahlzeit bildet immer gesundes Gemüse – etwa die Hälfte deines Tellers. Die andere Hälfte besteht aus einer hochwertigen Eiweißquelle. Abends kommt dann noch eine Kohlenhydrat-Quelle hinzu, die zudem für besseren Schlaf sorgt.

Immun-Spezialisten einbauen

Gespickt sind die exklusiven Rezepte zudem mit speziellen Nahrungsmitteln, die deine Abwehrkräfte positiv beeinflussen. Dazu gehören diverse Vitamin-Bomben in Form von Gemüse, Gewürzen und Kräutern, aber auch echte Geheimtipps wie Knochenbrühe und Kurkuma. Du wirst erstaunt sein, wie lecker und abwechslungsreich die Abwehrkraft-Küche schmecken kann. Unter jedem der enthaltenen Rezepte findest du den sogenannten Immun-Effekt, also die Erklärung, warum ein oder mehrere enthaltene Nahrungsmittel dein Schutzschild maximieren. Als Bonus enthält der Plan zudem praktische Snack- und Nahrungsergänzungs-Tipps.



Was du isst, kann dich zu einem echten Immun-Champion machen. Unser ausgeklügelter Ernährungsplan zeigt dir den schnellsten Weg zu einer stabilen Abwehr. Also, am besten gleich loslegen!