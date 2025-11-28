Anmelden
Men's Health Adventskalender: Türchen 20

Anzeige

Men's Health Adventskalender: Türchen 20
Gewinne einen 300-Euro-Gutschein von TheFork

TheFork verlost unter allen Teilnehmenden des Adventskalenders auf MensHealth.de einen Gutschein im Wert von 300 Euro
ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.11.2025
Als Favorit speichern
TheFork
Foto: PR

TheFork, Europas führende Plattform für Restaurant-Reservierungen via App, macht kulinarische Erlebnisse so einfach wie inspirierend. Mit mehr als 55.000 Restaurants in 14 Ländern, Millionen verifizierter Bewertungen und smarter Technologie hilft TheFork allen Food-Liebhaber:innen dabei, genau das passende Genusserlebnis zu entdecken – vom hippen Szene-Spot bis zum exklusiven Michelin-Restaurant.

Der 300-Euro-Gutschein bringt festliche Vorfreude direkt auf den Teller: Ob ein glamouröses Dinner im Sternelokal, ein spontaner Abend mit Freund:innen oder ein neues kulinarisches Abenteuer – über TheFork lässt sich jeder Genussmoment mühelos planen und buchen. Echtzeit-Verfügbarkeiten, kuratierte Favoritenlisten und exklusive Rabatte sorgen dafür, dass ihr euch ganz auf das Schönste konzentrieren könnt: den Geschmack. Ein Gewinn, der perfekt in die funkelnde, genussvolle Adventszeit passt.

Mehr Infos und Inspiration findet ihr online unter www.thefork.de oder bei Instagram @thefork_de

So kannst du gewinnen

Um beim großen Men's Health Adventskalender mitzumachen, musst du einfach nur das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen und die heutige Gewinnspiel-Frage richtig beantworten.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeiter:innen der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Wir wünschen viel Glück!