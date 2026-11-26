Eine konsequente Routine ist der beste Freund eines aktiven Lebensstils: die Trainingstasche am Abend vorher packen, Krafttraining vor dem Bürotag, Spaziergänge nach dem Mittagessen und Erholungsphasen fest im Wochenplan – unser Körper liebt Verlässlichkeit. Doch was passiert, wenn etwa Geschäftsreisen unsere Routine aus dem Takt bringen? „Reisen kann unser Wohlbefinden überraschend stark beeinflussen, auch wenn wir eigentlich zum Entspannen unterwegs sind“, sagt Dr. Ahmed El Muntasar, Hausarzt beim britischen National Health Service (NHS, also dem staatlichen Gesundheitssystem). „Ich erinnere Patient:innen oft daran, dass unser Körper von Regelmäßigkeit profitiert, vor allem bei Schlaf, Ernährung, Bewegung und Flüssigkeitszufuhr.“ Dr. El Muntasar nennt mehrere Störfaktoren: Wer Zeitzonen überquert, frühmorgens fliegt oder seinen gewohnten Schlafrhythmus verlässt, bringt seine innere Uhr durcheinander. Dazu kommen Flüssigkeitsmangel, unregelmäßige Essenszeiten, langes Sitzen und eine veränderte körperliche Aktivität, wenn das gewohnte Equipment fehlt.

Unterwegs zu sein, muss allerdings nicht heißen, die Routine für das eigene Wohlbefinden auf Eis zu legen. Mit der richtigen Umgebung wird der Aufenthalt zur Chance, abzuschalten, neue Energie zu tanken und sogar in besserer Verfassung zurück nach Hause zu kommen. Genau diesen Wellness-Gedanken stellen die Westin Hotels & Resorts seit über zehn Jahren ins Zentrum ihres Angebots. Das Konzept ruht auf drei Säulen: Sleep Well, Eat Well und Move Well – es geht also darum, bestens zu schlafen, essen und sich zu bewegen. Es berücksichtigt, dass gutes Selbstmanagement nicht aufhört, sobald der Koffer gepackt ist. So bleiben deine Gesundheits- und Fitnessgewohnheiten auch auf Geschäftsreisen im Lot.

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Deine Erholung hat Priorität „Schlaf ist einer der am meisten unterschätzten Aspekte von Wellness auf Reisen“, sagt Dr. El Muntasar. „Insbesondere wer mehrere Zeitzonen überquert, sollte zu passenden Ortszeiten ans Tageslicht gehen, möglichst regelmäßig schlafen gehen und abends auf übermäßigen Alkohol verzichten.“ Auch die Schlafumgebung spielt eine Rolle. Dr. El Muntasar betont, wie wichtig ein ruhiges, dunkles und angenehm kühles Schlafzimmer ist.

Das richtige Bett ist natürlich ebenso entscheidend. Das Heavenly® Bed von Westin wurde speziell für erholsamen Schlaf entwickelt und bietet ein bequemes, stützendes Liegegefühl, mit dem man auch in einem fremden Zimmer leichter zur Ruhe kommt. Der Stützkern aus einzeln getaschten Federkernen dämpft Bewegungen und verteilt das Körpergewicht gleichmäßig. Die gelhaltige Memoryschaum-Auflage und das weiche Pillow-Top fühlen sich an, als würde man in einer Wolke versinken. All das verbessert die Schlafqualität deutlich. Oder wie Dr. El Muntasar sagt: „Wer ausgeruht ist, genießt die Reise oft deutlich mehr.“

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Dran bleiben – auch unterwegs Für die Arbeit reisen zu müssen, heißt nicht automatisch, jeden Morgen im Hotelfitnessraum zu stehen. Eine neue Stadt zu Fuß erkunden, im Meer schwimmen, eine Wanderung machen: Auch das sind Wege, Ausdauer in den Alltag unterwegs einzubauen. Fürs Krafttraining hilft allerdings eine gut ausgestattete Fitnessfläche direkt vor der Tür erheblich. „Wo wir übernachten, kann einen großen Unterschied dafür machen, wie gesund wir uns auf einer Reise fühlen“, sagt Dr. El Muntasar. „Wer regelmäßig trainiert, für den sind ein Fitnessraum, ein Schwimmbad oder sichere Lauf- und Gehstrecken eine große Hilfe dabei, aktiv zu bleiben.“

In den Westin-Hotels stehen die WestinWORKOUT-Studios rund um die Uhr zur Verfügung. Sie bieten modernste Cardiogeräte sowie Funktionstrainingsgeräte, Freihanteln, Kurzhantel-Sets, TRX und Kraftmaschinen. Für Training im Freien bietet RunWESTIN durchdacht kartierte Lauf- und Gehstrecken, und mehr als 150 Run Concierges weltweit organisieren Gruppen-Sessions. Wer gezielt Trainingszubehör braucht, kann es über das Gear-Lending-Programm von Westin während des Aufenthalts ausleihen, darunter Recovery-Equipment von Hyperice, das nach dem Training die Durchblutung fördern und Schwellungen reduzieren kann.

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Genießen und auftanken Reisen bedeutet für viele vor allem eines: gutes Essen. Gerade auf Geschäftsreisen lernt man über die Küche Land und Leute kennen: köstliche Mahlzeiten, tolle Restaurants, regionale Gerichte als Zugang zu Kultur und Ort. Kein seriöser Gesundheitsexperte wird dir raten, darauf zugunsten des Makrozählens zu verzichten. Das betont auch dr. El Muntasar: „Unterschätze nicht, wie wichtig es ist, das Essen auch zu genießen. Eine opulente Mahlzeit macht monatelange gesunde Gewohnheiten nicht zunichte.“ Trotzdem gibt es Wege, den Körper zu versorgen und dabei trotzdem zu genießen. Ein Beispiel: Beim Frühstück auf Eiweiß und Ballaststoffe setzen. „Eier, griechischer Joghurt, Obst oder Vollkorn tragen dazu bei, dass das Sättigungsgefühl lange anhält“, so Dr. El Muntasar.

Einen Blick wert ist außerdem das Eat-Well-Menü von Westin, das gemeinsam mit Ernährungs- und Kulinarik-Expert:innen entwickelt wurde. Die Gerichte sind darauf ausgelegt, dein Wohlbefinden zu fördern und gleichzeitig für anhaltende Energie und ausgewogene Nährstoffzufuhr zu sorgen. Im Mittelpunkt stehen frische, regionale Zutaten, mageres Eiweiß, Vollkorn und eine Vielfalt an pflanzlichen Lebensmitteln. Ziel ist es schlicht, dir unterwegs die Sorge zu nehmen, ob du gerade etwas Gutes isst.