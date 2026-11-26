Harry Kane ist auf 10,7 cm geschrumpft! Aus 1,88 Metern werden 10,7 cm: Harry Kane hat schon so manche Abwehrreihe klein aussehen lassen – jetzt hat es den Bayern-Stürmer selbst erwischt. Gemeinsam mit Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Michael Olise und Vereinsmaskottchen Berni gehört der englische Top-Torjäger im Kleinformat zur ersten Funko POP!-Kollektion eines deutschen Fußballclubs.

Das Prinzip ist unverkennbar: großer Kopf, schwarze Knopfaugen, kompakter Körper – und gerade genug charakteristische Details, damit auf den ersten Blick der große Fußballstar erkennbar wird. Bei Kane sind es Bart, Frisur, Bayern-Trikot und seine Pose, Musiala und Kimmich haben den Ball direkt am Fuß, bei Olise darf die markante Frisur nicht fehlen. Und Maskottchen Berni? Der tritt natürlich komplett in Rot-Weiß und mit Ball unter dem Arm an.

Sportlicher Neuzugang im POP!-Universum Damit landet der FC Bayern dort, wo Filmhelden, Musiker, Comicfiguren und andere Größen der Popkultur schon lange zuhause sind: im Sammlerregal. „Fußball ist der größte Sport der Welt und verbindet Millionen von Fans über alle Grenzen hinweg“, sagt Andy Oddie, Chief International Officer bei Funko. Mit der neuen Reihe feiere man deshalb nicht nur bekannte Spieler, sondern auch die Leidenschaft und Gemeinschaft rund um den Sport.

FC Bayern München AG / Funko Bereit für die Aufstellung im Regal: Joshua Kimmich, Harry Kane, Jamal Musiala und Michael Olise bilden gemeinsam mit Maskottchen Berni die erste Funko POP!-Kollektion eines deutschen Fußballclubs.



Spielzeug? Von wegen! Wer bei Vinylfiguren zuerst ans Kinderzimmer denkt, unterschätzt einen der spannendsten Trends im Spielwarenmarkt. Erwachsene, die Spielzeug und Collectibles für sich selbst kaufen, sind längst eine relevante Zielgruppe. 2025 gaben laut Marktforschungsunternehmen Circana fast 40 Prozent der europäischen Verbraucher an, Spielzeug für sich selbst oder einen anderen Erwachsenen gekauft zu haben. Noch deutlicher zeigt sich der Trend bei Sammelobjekten: Ihr weltweiter Umsatz legte innerhalb eines Jahres um 32 Prozent zu; mittlerweile entfallen fast 19 Prozent des globalen Spielwarenumsatzes auf Collectibles.1

Das Sammelprinzip ist dabei alles andere als neu. Ob Sneaker, Trading Cards, Uhren, Modellautos oder eben Vinylfiguren: Oft geht es weniger ums Spielen als darum, Leidenschaften sichtbar zu machen. Eine Figur im Regal erzählt schließlich auch etwas darüber, welcher Film begeistert, welche Band seit Jahren begleitet – oder eben welchem Verein man(n) am Wochenende die Daumen drückt.

1) Quelle: Circana, „Global Toy Industry Rebounds in 2025“, veröffentlicht am 27. Januar 2026.

Fünf Bayern-Stars im Mini-Format Die Kollektion umfasst vier Generationen, Rollen und Spielertypen – plus einen Bären, dessen Vertrag beim FC Bayern laut offiziellem Vereinsprofil übrigens „nie“ ausläuft. Was die fünf Mini-Bayern neben dem roten Trikot unterscheidet, zeigen ihre ganz persönlichen Details.

Harry Kane →

FC Bayern München AG / Funko Bart, Bayern-Trikot und eine Pose, die an seinen bekannten Ehering-Torjubel erinnert: Auch im POP!-Format ist der englische Torjäger sofort zu erkennen. Aus 1,88 Metern werden dabei gerade einmal 10,7 Zentimeter fürs Regal.



Joshua Kimmich →

FC Bayern München AG / Funko Ball am Fuß, Arme ausgestreckt, Blick nach vorn: Die POP!-Figur zeigt den Bayern-Profi kurz vor dem Abschluss. Seit 2015 prägt Kimmich das Spiel des Rekordmeisters – im Vinylformat misst er kompakte 10,2 Zentimeter.



Jamal Musiala →

FC Bayern München AG / Funko Auch als POP! bleibt Musiala in Bewegung: Ball am Fuß, gelbe Schuhe und Dribbling-Pose greifen Look und Spielstil des Offensivstars auf. Mit 9,9 Zentimetern ist er der kompakteste Spieler der Kollektion.



Michael Olise →

FC Bayern München AG / Funko In vollem Lauf, das Ziel im Blick: Die 10,7 Zentimeter große POP!-Figur des französischen Offensivspielers mit der markanten Flechtfrisur strahlt pure Dynamik aus.

Berni the Bear →

FC Bayern München AG / Funko Bäriger Bayer: Seit 2004 ist Berni offizielles Maskottchen des Rekordmeisters und mit einem unbefristeten Vertrag ausgestattet. Im Vereinsprofil stehen stolze zwei Meter Körpergröße, Funko schrumpft den Bären auf besonders handliche 9,7 Zentimeter.



Weitere Stars und Legenden laufen sich schon warm Wie hier zu sehen ist, wurde bereits die zweite Welle POP!-Figuren in Zusammenarbeit mit dem FC Bayern angekündigt. Neben weiteren aktiven Stars wie Luis Diaz und Lennart Karl laufen dann auch FCB-Legenden wie Klaus Augenthaler, Franz Beckenbauer, Stefan Effenberg und Philipp Lahm auf.

Gewinne den kompletten Mini-Kader! Ein einzelner Bayern auf dem Schreibtisch ist dir zu wenig? Dann hast du jetzt die Chance auf ein sportliches Quintett fürs Regal: Funko und Men’s Health verlosen fünf Funko POP! FC Bayern München Sets mit jeweils allen fünf Figuren – Harry Kane, Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Michael Olise und Berni The Bear.

Mit etwas Glück ziehen also gleich vier Bayern-Stars und ihr Maskottchen bei dir ein. Platzbedarf: erfreulich überschaubar!

FC Bayern München AG / Funko Fünf auf einen Streich: Funko und Men’s Health verlosen fünf komplette Funko POP! FC Bayern München Sets.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt.