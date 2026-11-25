Voller Fokus im Starthaus. Der Rennanzug sitzt, Helm und Brille auch, dann kommt das Startsignal. Ein explosiver Abstoß, der Startstab gibt nach, die Uhr läuft. Mit hohem Tempo geht es in den ersten Steilhang, unter den Kanten staubt der Schnee. „In Wettkampfsituationen müssen sich die Profis voll auf ihre Ausrüstung verlassen können“, sagt Florian Baum, der bei uvex das Sportmarketing leitet. Er begleitet viele Athlet:innen über die gesamte Weltcup-Saison, stattet sie mit dem passenden Material aus, steht an den Rennstrecken und ist eng mit ihnen im Austausch.

uvex An der Seite der Skiprofis: Florian Baum kennt die Topathlet:innen der Szene aus langjähriger Zusammenarbeit.



Enge Verbindung mit dem Wintersport Die Verbindung zwischen uvex und dem Wintersport reicht fast bis zu den Anfängen der Marke zurück. Alles begann vor genau 100 Jahren in einer kleinen Werkstatt im Fürther Stadtteil Poppenreuth. Dort gründete Philipp M. Winter 1926 die „Optische Industrieanstalt Philipp M. Winter“ und fertigte Schutzbrillen, damals noch in aufwendiger Handarbeit. Zehn Jahre später ging die Skirennläuferin Christl Cranz bei den Winterspielen in Garmisch-Partenkirchen mit einer frühen Skibrille aus Fürth an den Start.

„1976 holte Rosi Mittermaier dann mit uvex in Innsbruck Gold in Abfahrt und Slalom, 1994 fuhr Publikumsliebling Markus Wasmeier in Lillehammer gleich zweimal zum Sieg“, erinnert sich Baum. Auch weitere Athlet:innen wie Rodler Georg Hackl, Skispringer Martin Schmitt oder internationale Stars wie Lindsey Vonn vertrauten auf die Ausrüstung aus Fürth.

uvex Ski-Legenden wie Rosi Mittermaier und Irene Epple fuhren mit uvex zu ihren größten Erfolgen.



Zusammenarbeit mit dem Spitzensport Und auch 2026 setzen zahlreiche Spitzenathlet:innen auf die Marke aus dem mittelfränkischen Fürth. Anfang des Jahres gingen unter anderem Linus Straßer, Emma Aicher und Dominik Paris bei ihren Rennen in Bormio und Cortina d'Ampezzo mit Ausrüstung von uvex an den Start. „Mit unserer ‚Champions Edition‘ haben wir die Profis im Februar mit ganz speziellen Modellen ausgestattet: handlackiert im Airbrush-Verfahren und damit echte Unikate“, beschreibt Baum das markante Design. Vielversprechend verlief der Start in die neue Saison: Mitte November gewann Emma Aicher im finnischen Levi ihren ersten Weltcup-Slalom, ausgestattet mit Helm und Brille von uvex. Florian Baum ist in diesem Winter wieder an den Rennstrecken dabei und steht im ständigen Kontakt mit den Athlet:innen.

uvex Ob Linus Straßer, Emma Aicher oder Dominik Paris: Im Weltcup setzen viele Athlet:innen auf Helme und Brillen von uvex.



Aus dem Weltcup in die Produktentwicklung Aus diesem direkten Draht zur Weltspitze entstehen wichtige Impulse für neue Produkte. Viele Athlet:innen sind fest in die Entwicklung bei uvex eingebunden und bringen ihre Erfahrung ein. Sobald erste Entwürfe vorliegen, geht es schnell in den Praxistest. „Hier holen wir uns das Feedback von den Besten ihres Sports. Nur so können wir unserem Anspruch auf maximale Leistung ohne Kompromisse bei Sicherheit, Komfort und Qualität gerecht werden“, erklärt Baum.

Davon profitieren am Ende auch alle, die ihren Skitag nicht im Starthaus, sondern am Sessellift beginnen. Zwar geht kaum jemand von uns derart ans eigene Limit, doch bei der Ausrüstung liegen Profis und ambitionierte Skifahrer:innen näher beieinander, als viele denken. „Der Skihelm muss perfekt passen, darf nicht drücken, muss gut belüftet sein – und im Ernstfall natürlich zuverlässig schützen. Genau das zählt auch für alle, die ihre Turns abseits der Rennstrecke ziehen“, so Baum. Bei der Skibrille ist es nicht anders. Ohne klare Sicht geht nichts, weder im Weltcup noch beim Skitrip mit Freund:innen.

100 Jahre uvex: Profi-Technik für die Piste Darum bleibt das Wissen aus dem Spitzensport nicht dem Rennzirkus vorbehalten. Zum 100. Geburtstag der Marke bringt uvex mit der neuen „ultimate line“ die Technologien aus dem Weltcup zu allen, die mit Leidenschaft und Anspruch Ski fahren. „In der ultimate line fließt alles zusammen – das Know-how aus dem Weltcup und die Erfahrung aus 100 Jahren uvex“, sagt Baum. Auch diese Kollektion ist gemeinsam mit Athlet:innen entstanden. Sie richtet sich an Skifahrer:innen, die hochwertiges Material für maximale Performance suchen und Wert auf einen exklusiven Look legen.

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Helm und Brille in einem: der uvex ultimate horizon MIPS Besonders deutlich zeigt sich der Ansatz der ultimate line beim uvex ultimate horizon MIPS. Hier führt uvex die Erfahrung aus den beiden Bereichen zusammen, die die Marke seit Jahrzehnten prägen. Der Visierhelm vereint Premium-Skihelm und Skibrille in einem System. Das Visier sitzt bündig am Helm, hält den Fahrtwind ab und bietet bei Bedarf Platz für eine Korrekturbrille. Dazu kommen eine dynamische Linienführung und eine schlanke Passform, die den Helm modern und sportlich zugleich wirken lassen.

Die Visierscheibe wird magnetisch fixiert und lässt sich in wenigen Sekunden tauschen, auch mit Handschuhen. Im Lieferumfang sind zwei Scheiben enthalten. Die selbsttönende, sphärische Einzelscheibe mit uvex variomatic-Technologie (Filterkategorie 1–3) passt sich automatisch an wechselnde Lichtverhältnisse an. Für diffuse Bedingungen gibt es eine kontrastverstärkende Scheibe (Filterkategorie 1). Das vision+ Sichtfeld sorgt für einen weiten Blickwinkel, die uvex supravision-Beschichtung hält die Scheibe beschlagfrei.

uvex Premium-Skihelm und Skibrille in einem: der neue uvex ultimate horizon MIPS.



Für den nötigen Schutz sorgt eine Hybrid-Konstruktion. Unter der robusten ABS-Hartschale nehmen eine Polycarbonat-Schale und der EPS-Kern die Energie eines Aufpralls auf. Die integrierte MIPS-Technologie reduziert bei einem Sturz zusätzlich die Rotationskräfte. Auch beim Komfort setzt der Helm auf hochwertige Details. Die Merino-Innenausstattung reguliert die Feuchtigkeit und hält den Kopf angenehm temperiert, das regulierbare Belüftungssystem beugt Wärmestau vor. Am Gesicht liegt eine weiche Komfort-Auflage an, und die Alcantara-bezogenen hear+-Pads lassen Umgebungsgeräusche klar durch. Das uvex 360°-IAS-Fit-System passt den Helm exakt an die Kopfgröße an. Der magnetische Fidlock-Verschluss lässt sich auch mit dicken Handschuhen einhändig bedienen. Ein hochwertiger Aufbewahrungsbeutel gehört ebenfalls dazu.