UV-Schutz: Die 8 häufigsten Sonnenschutz-Mythen im Check

Raus aus der Sonne! Schatten-Bräune hält eh viel länger © Dimitar Belchev / Unsplash.com

Irrtum 2: Nachcremen verlängert die Schutzzeit

Falsch! Die Wirkung von Sonnenschutzmitteln hält nur für eine gewisse Zeit. Das heißt, durch wiederholtes Eincremen – besonders nach dem Baden – kann man den Schutz zwar erneuern, nicht aber verlängern. Viele denken außerdem, dass sie, sobald sie braun sind, keinen Sonnenschutz mehr brauchen. Das stimmt nicht: Die Bräune ist nur ein gewisser Schutz vor der aggressiven UV-Strahlung. Andonov: "Auch gebräunte Haut nimmt bei intensiver Bestrahlung Schaden, nur werden die Folgen erst später, zum Beispiel in Form von vorzeitiger Hautalterung und Altersflecken, sichtbar."

Irrtum 3: Solariumbesuche bereiten die Haut auf die Sonne vor

Tun Sie sich selbst einen Gefallen und gehen Sie nie wieder ins Solarium! Die UVA-Strahlen in Solarien bräunen die Haut zwar schneller als natürliches Sonnenlicht, diese Bräune geht aber schnell wieder weg und sie baut nicht die natürliche Lichtschwiele auf, die vor Sonnenbrand schützt. Noch dazu ist die UVA-Dosis in Solarien bis zu zehnmal höher als in der Sonne – und somit auch schädlicher. Wer schon an Tag 1 am Strand knackig braun sein will, trägt besser Selbstbräuner auf. Der schützt allerdings auch nicht vor schädlichen UV-Strahlen.

Irrtum 4: Im Schatten und bei bewölktem Himmel braucht man keinen Sonnenschutz

Eincremen ist auch hier empfohlen, denn bis zu 85 Prozent der Strahlungsintensität werden von Sand, Wasser oder Gebäuden reflektiert. Und auch Sonnenschirme oder Wolken halten die Strahlen der Sonne nicht vollständig ab! Andonov: "Die Haut bräunt auch im Schatten – zwar langsamer, aber dafür dauerhafter. Und schöner."

Irrtum 5: Im Wasser ist man sicher

Das Gegenteil ist der Fall, denn wenn Sonne auf das Wasser scheint, verstärkt die Oberfläche des Wassers die Strahlen. Im Wasser wirkt die Sonne somit stärker - und zwar bis zu einen halben Meter unter der Oberfläche. Hier kommen noch bis zu 60 Prozent der UVB- und sogar 85 Prozent der UVA-Strahlen an. Andonov: "Wasserfeste Produkte halten besser und schützen die Haut mehr vor Chlor- und Meerwasser – aber auch hier muss die Haut mehrmals am Tag eingecremt werden."