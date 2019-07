Abnehmen mit grünem Tee: Dieser Tee macht schlank und gesund

Grüner Tee hält länger wach als Kaffee – dafür weniger intensiv © G-Stock Studio / Shutterstock.com

Der aufmunternde Effekt ist somit weniger intensiv als der von Kaffee, hält dafür aber umso länger an. Außerdem macht grüner Tee nicht so nervös und hibbelig wie Kaffee. Das gilt jedoch nur, wenn der Tee weniger als fünf Minuten zieht. Denn nur so wird ein Bestandteil des grünen Tees, das Theophyllin, aktiviert. Wird dieser Stoff aktiviert, bleibt der Blutdruck stabiler und du fitter.

3. Grüner Tee schützt dich vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Zieht grüner (oder auch für schwarzer) Tee länger als fünf Minuten, wirkt er blutdrucksenkend. Regelmäßiges Trinken von grünem Tee führt somit zu einem geringeren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie eine in Japan durchgeführte Studie ergab. Zudem scheinen die sekundären Pflanzenstoffe Ablagerungen in den Blutgefäßen, auch Arteriosklerose genannt, zu minimieren. Eine Arteriosklerose führt zu einer Verengung der Gefäße und erhöht die Gefahr für einen Herzinfarkt und für einen Schlaganfall.

Einige Studien weisen zudem darauf hin, dass regelmäßiges Trinken von grünem Tee vor Krebs schützen könnte. Hier sind die Ergebnisse jedoch nicht eindeutig und es fehlen weitere Untersuchungen, um das Phänomen weiter zu erforschen.

4. Grüner Tee enthält viele Vitamine

Grüner Tee enthält jede Menge Vitamine und Mineralien, unter anderem Vitamin B1, B2, B3, sowie Kalium, Calcium und Vitamin E. Außerdem ist er reich an Beta-Carotin, der Vorstufe des Vitamin A. Während das Vitamin B1 und Kalium von den Nervenzellen und Neurotransmittern benötigt werden, ist das Vitamin B2 für die Energieproduktion in den Mitochondrien zuständig, indem es Zucker und Fette abbaut, die dann als Zellenergie genutzt werden können. Vitamin B3 reguliert hingegen den Blutzuckerspiegel.

5. Grüner Tee schützt vor freien Radikalen

Zellschützende Antioxidantien, wie die Catechine – allen voran das Epigallocatechingallat (EGCG) – wirken sich positiv auf deine Gesundheit aus. Sie machen die freien Radikale unschädlich und schützen dich somit vor gefährlichen Zellveränderungen. Trinkst du regelmäßig grünen Tee stärkst du dein Immunsystem und senkst gleichzeitig das Alzheimer-Risiko.