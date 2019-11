Diabetes So senkst du das Risiko, an Diabetes zu erkranken

Ungefähr 246 Millionen Menschen sind weltweit an Diabetes erkrankt. Bis 2025 wird die Zahl voraussichtlich auf 380 Millionen steigen. Und es trifft nicht nur ältere Menschen: Diabetes-Patienten werden immer jünger. Um vor den Gefahren der Zuckerkrankheit zu warnen, findet jedes Jahr am 14. November der Welt-Diabetestag statt. Denn jeden kann es treffen! Aber jeder kann auch eine Menge tun, um den Ausbruch des Diabetes Typ 2 zu vermeiden.

Was ist Diabetes?

Über 90 Prozent der Diabetes-Patienten leiden unter Diabetes Typ 2. Dabei handelt es sich um eine Insulinresistenz des Körpers. Insulin ist das blutzuckersendende Hormon im Körper, das bei den Betroffenen zwar noch produziert wird, aber nicht mehr ausreichend in die Zellen gelangen kann. In der Folge staut sich der Zucker in den Gefäßen. Betroffene müssen lebenslang medizinisch behandelt werden und trotzdem drohen frühzeitig Herzinfarkte, Schlaganfälle, Nierenschäden, Erblindung und Fußamputationen. Ursachen für Diabetes Typ 2 sind genetische Veranlagung, aber Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung und Übergewicht tragen wesentlich zum Ausbruch der Krankheit bei.

Bei Diabetikern des Typ 1 fehlt das Hormon Insulin völlig. Sie erkranken meist schon im Kindesalter und müssen sich lebenslang täglich Insulin spritzen. Im Gegensatz zu Betroffenen des Typ 2 können sie den Ausbruch der Krankheit nicht verhindern.

Diese Anzeichen weisen auf Diabetes mellitus hin

Es gibt körperliche Anzeichen, die auf eine Diabetes-Erkrankung hindeuten: Starker Durst, häufiges Wasserlassen, ständige Müdigkeit, Sehstörungen, erhöhte Infektanfälligkeit, schlechte Wundheilung. Das Problem: Diese Symptome sind relativ unspezifisch und können auch andere Ursachen haben. Tipp: Wenn sie bei dir über einen längeren Zeitraum auftreten, solltest du bei deinem Hausarzt einen Blutzuckertest machen lassen.

Gesundheits-Gefahren durch hohen Zuckerkonsum

Sinisa Bobic / Shutterstock.com Ein Taillienumfang von bis zu 94 cm ist für die Männer-Gesundheit optimal

6 effektive Tipps, um dein Typ 2-Diabetes-Risiko zu senken

1. Regelmäßig essen hält den Blutzuckerspiegel konstant

Kontinuierliche Nahrungsaufnahme verhindert, dass der Blutzuckerspiegel in den Keller sackt. Leichte Snacks wie eine Handvoll Nüsse oder ein Stück Obst zwischendurch helfen, den Wert auf einem konstanten Level zu halten. Zu starke Blutzuckerschwankungen verursachen Hungergefühle und führen zu unkontrollierten Fressattacken.

So überwindest du die Zuckersucht

2. Vollkornprodukte sorgen für einen moderaten Blutzuckeranstieg

Industriell verarbeitete Getreideprodukte enthalten eine große Menge an kurzkettigen Kohlenhydraten, die schnell in den Blutkreislauf gelangen. Vollkornbrot hat hingegen viele Ballaststoffe, also langkettige Kohlenhydrate, die für eine längere Verweildauer der Nahrung in Magen und Darm sorgen und die Kohlenhydrataufnahme verlangsamen. Der Blutzuckerspiegel steigt nur gemächlich an.

3. Übergewicht vermeiden, um die Bauchspeicheldrüse zu entlasten

Die Fettzellen übergewichtiger Menschen produzieren vermehrt das Hunger signalisierende Hormon Leptin. Leptin und Insulin steuern gemeinsam den Hunger- und Energiestoffwechsel. Wenn die Fettzellen viel Leptin ausschütten, dann produziert die Bauchspeicheldrüse automatisch weniger Insulin. Das könnte ein Grund für die Entstehung von Diabetes Typ 2 bei dicken Menschen sein. Deswegen gilt: Abspecken ist oberstes Gebot!

4. Stress reduzieren, um Adrenalin in Schach zu halten

Stress löst in der Nebennierenrinde die Ausschüttung der Hormone Adrenalin und Noradrenalin aus. Das führt zur vermehrten Freisetzung von Glucose aus den Kohlenhydratspeichern des Körpers. Bei Personen mit gestörter Glucosetoleranz kommt es in der Folge zu einem erhöhten Blutzuckerspiegel. Nur vollkommen gesunde Menschen schaffen es, auf die Blutzuckerschwemme mit einer vermehrten Aufnahme in die Muskelzellen zu reagieren.

5. Sport treiben, um Blutzuckerschwemmen abzubauen

Mit 150 Minuten Sport pro Woche – 30 Minuten an 5 Tagen – läufst du dem Zucker davon. Muskelarbeit regt die Zellen an, Glucose aus dem Blut aufzunehmen. Selbst bei Menschen, die bereits an Diabetes leiden, kann mit ausreichend Bewegung eine Erhöhung der Insulinempfindlichkeit erreicht werden.

So wirkt Sport gegen Diabetes

6. Zigaretten entsagen, um Insulinempfindlichkeit nicht zu senken

Rauchen erhöht das Risiko für Typ 2 um 44 Prozent. Nikotin und andere Inhaltsstoffe senken die Insulinempfindlichkeit. Mach Schluss damit!

Fazit: Senke dein Diabetes Typ 2-Risiko

Wenn du diese 6 Tipps befolgst, senkst du nicht nur signifikant dein persönliches Diabetes Typ 2-Risiko. Du minimierst auch die Gefahr, an Krebs zu erkranken. Du steigerst zudem deine Potenz und deine Ausdauerleistung. Worauf wartest du also noch, starte gleich heute in ein gesünderes Leben!

