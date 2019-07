Ananas-Enzym: So unterstützt Bromelain deinen Körper beim Muskelaufbau

Bromelain wird auch das Ananas-Enzym genannt, da es vor allem in Ananas vorkommt © Artem Shadrin / Shutterstock.com

3. Bromelain verbessert die Nährstoffversorgung deines Körpers

Über das Blut gelangen die Nährstoffe aus der Nahrung, zum Beispiel die Aminosäuren, Vitamine und Mineralstoffe, zu deinen Muskeln und Organen. Eine erhöhte Blutgerinnung hat zur Folge, dass das Blut schlechter zirkuliert. Bromelain wirkt dem entgegen, indem es die Blutgerinnung hemmt und somit den Blutfluss verbessert.

4. Bromelain schützt das Herz

Bromelain wirkt sich nicht nur positiv auf die Blutzirkulation aus, sondern kann auch einen niedrigeren Blutdruck bewirken und der Verkalkung der Arterien – der sogenannten Arteriosklerose – vorbeugen. Beides zusammen kann sich positiv auf deine Herzgesundheit auswirken und das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken. Zudem hat eine optimale Blutzirkulation auch Einfluss auf deine Leistung.

5. Bromelain stärkt das Immunsystem

“Das Enzym aus der Ananas löst den sogenannten Fibrinpanzer, mit dem sich Krebszellen tarnen, so weit auf, dass sie wieder für die körpereigene Abwehr als solche erkennbar und angreifbar sind – soweit zumindest die Theorie, in der Praxis konnte das noch nicht nachgewiesen werden”, erklärt unsere Expertin Jola Jaromin-Bowe, Diplom Oecotrophologin. Gleichzeitig stärkt Bromelain das Immunsystem und wirkt wundheilend.

Was macht die Ananas sonst noch gesund?

Die exotische Frucht enthält viele Vitamine, allen voran das Vitamin C mit 19 Milligramm pro 100 Gramm. Mit einer Portion Ananas (150 Gramm) deckst du bereits über ein Viertel deines täglichen Bedarfs an Vitamin C (Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt erwachsenen Männern eine Zufuhr von 110 Milligramm pro 100 Gramm).

Gleichzeitig reguliert das Kalium (173 Milligramm pro 100 Gramm) in der Ananas den Wasserhaushalt deines Körpers und sorgt so für eine bessere Nährstoff-Versorgung. Außerdem wirkt das enthaltene Calcium (7 Gramm pro 100 Gramm) entspannend und beruhigend, während es gleichzeitig die Produktion von Serotonin – einem Glückshormon ankurbelt. Darüber hinaus ist die Ananas reich an Eisen, Magnesium, Phosphat, Zink und Vitamin B.

Tricks zum Schälen von Ananas

Eine einfache Möglichkeit die Ananas zu schälen besteht darin, zunächst das obere und untere Ende der Ananas mit einem Messer abzutrennen und die Frucht anschließend zu vierteln. Nun schneidest du von jedem Stück das harte Innere des Strunks heraus und schneidest die Schale ab. Anschließend schneidest du die Viertel in mundgerechte Stücke.