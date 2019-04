Blaue Flecken: 5 Zeichen, dass ein blauer Fleck gefährlich ist

Die meisten blauen Flecken sind ungefährlich, aber manchmal deuten sie auf ernstere Probleme hin. Bei diesen 5 Warnsignalen sollten Sie damit zum Arzt

Sie haben sich einmal an der Tischkante gestoßen, und schon prangt an Ihrem Arm ein großer blauer Fleck. Der tut auch noch Tage später weh, obwohl das doch gar keine schlimme Verletzung war. In der Regel sind diese Blutergüsse aber nicht weiter dramatisch, nur nervig. Aber wieso bekommen wir überhaupt die dunklen Beulen? Und können sie auch manchmal gefährlich sein? Das erklärt uns die Hämatologin Julia Wiederhold von der Hämatologisch-Onkologischen Praxis Altona HOPA.

Wie entsteht ein blauer Fleck?

Ein blauer Fleck, in der Fachsprache auch Hämatom genannt, ist ein Bluterguss unter der Haut. "Der entsteht, wenn kleine Gefäße kaputtgehen und Blut in das umliegende Gewebe sickert", erklärt Wiederhold. Nach kurzer Zeit gerinnt das Blut an dem Riss und verschließt ihn dadurch. Die typische Ursache für einen blauen Fleck ist eine stumpfe Verletzungen wie eine Prellung oder eine Zerrung. Aber auch wenn an einer Stelle eine Quetschung oder ein starker Unterdruck auftritt (ja, die Rede ist hier vom Knutschfleck), können einzelne Gefäße reißen. "Das ausgelaufene Blut drückt dann gegen die Haut und umliegende Nerven, deshalb schwillt die Stelle an und schmerzt", erklärt Wiederhold. Seine Farbe bekommt der Fleck übrigens von den verschiedenen Phasen, in denen er abgebaut wird. Zuerst verliert das eigentlich rote Blut den Sauerstoff und wird deshalb blau-lila. Nach einiger Zeit wandeln Enzyme das rote Hämoglobin in das grünliche Biliverdin und danach zum gelben Bilirubin um. Nach etwa zwei Wochen hat der Körper dann alles abgebaut und der Bluterguss ist verschwunden.

