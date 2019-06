Tattoomotive bei Frauen: Das verraten Tattoos über die Trägerin

Ist mehr als die Hälfte des Körpers verziert, wird’s allein schon zeitlich schwierig, alles zu lesen. Klar ist: Sie ist ein absoluter Fan. Und wahrscheinlich ging es ihr ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr nur darum, Aussagen zu treffen, sie steht einfach darauf, tätowiert zu sein und sich weiter tätowieren zu lassen. Außerdem will sie aller Wahrscheinlichkeit nach einen Mann, der auch auf Tattoos steht – wenigstens auf ihre. "Befragungen zeigen die Tendenz, dass Frauen mit größeren Tätowierungen eher unangepasst sind und sich weniger Konventionen unterwerfen", so der Psychologe.

Gut zu wissen: "Je höher der soziale Status, desto kleiner die Tätowierungen." Auf höherer Job-Ebene müssen Personen nämlich darauf achten, dass Tattoos nicht immer sichtbar sind, da sie nicht den Gepflogenheiten entsprechen. Eine kleine Rose an der Schulter deutet also meist eher auf eine angepasste Führungskraft hin, total bemalte Arme auf eine wilde Kriegerin.

In die Haut gestochen können sie durchaus mit Bedeutung aufgeladen sein. "Der Lotus ist in der fernöstlichen Welt ein Symbol für Schönheit, ein langes Leben, Wiedergeburt. Die Rose steht oft für Liebesdinge, Kirschblüten für Reinheit von Körper und Seele", sagt der Psychologe. Könnte ein Symbol für Erfahrungen oder Wünsche der Trägerin sein – oder erfährt die Frau etwa erst durch dich davon?

Schriftzeichen

Eine Redensart ist sicher so was wie ihr Motto. Ein Name könnte ihr Freund sein – aber auch ihr Kind, ihr Vater oder ihr Idol. Also, du musst nicht gleich zum Rückzug anblasen! "In den letzten 20 Jahren ist die Zahl tätowierter Liebhaber-Namen stark zurückgegangen", sagt Tattoo-Experte Hofmeister.

Asiatische Schriftzeichen waren mal trendy und sollen oft etwas aussagen. "Nicht selten sehen sie einfach nur gut aus, sind inhaltlich aber totaler Unfug.

Tiere

Ein tätowiertes Tier symbolisiert in der Regel dessen Eigenschaften. "Vögel stehen für Freiheit, Raubtiere für Stärke", sagt Hofmeister. Leicht zu durchschauen sei das aber längst nicht immer. So gehe es etwa bei dem sehr beliebten Schmetterlings-Tattoo "nicht so sehr um die Fähigkeit zu fliegen, sondern meistens um die zur Metamorphose. Die Frau will so zeigen, dass sie wandelbar ist oder eine Wandlung durchgemacht hat", erklärt der Psychologe.

Du hast eine neue Frau kennengelernt, bist dir aber nicht sicher, ob du sie richtig einschätzt? Dann schau dir ihre Tätowierungen genauer an. Was die bedeuten, weißt du jetzt.