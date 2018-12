Pain & Gain-Workout: Das sind die Trainings-Grundsätze von Dwayne "The Rock" Johnson

Dwayne Johnson hat für seine Topform hart gearbeitet. Das können Sie jetzt auch: seine Trainings-Mantras plus Trainingsplan zum Nachmachen

Sein Workout komplett durchzuziehen (oder überhaupt erst im Gym aufzutauchen), kann hart sein, ganz besonders zum Jahresende. Wenn Sie mit Familie, Feiertagen und Festtagsessen abgelenkt werden. Dann scheint es fast unmöglich, seine Fitness-Ziele einzuhalten. Keine Panik, machen Sie's wie Dwayne Johnson. Stellen Sie sich einfach beim nächsten Training vor, The Rock würde neben Ihnen stehen und Sie bis zur Ziellinie anfeuern — immer alles zu geben. Denn "The Rock" gibt immer alles. Beispiel gefällig? Für den Actionfilm "Pain & Gain" (2013) brachten sich Johnson und sein Kollege Mark Wahlberg 5 Monate in Topform, hielten einen strikten Ernährungsplan ein. "The Rock" beispielsweise hat bei seiner Ernährung nach eigenen Angaben 150 Tage lang nicht ein einziges Mal gesündigt. Die Trainingspläne der beiden finden Sie weiter unten. Dwayne Johnson, der bereits den Titel von Men's Health zierte, räumt übrigens jeden Stein aus dem Weg, lässt sich durch nichts erschüttern. Diese 7 Mantras lassen den Superstar die härtesten (Rück-)Schläge wegstecken und machen auch Sie fit für alle Herausforderungen des Alltags:

1. Höre niemals auf, hart und konsequent an dir zu arbeiten

„Wenn die Leute sagen, dass man mit 40 Jahren seinen Leistungszenit überschritten hat, dann lache ich nur. Ich trainiere nicht, um Muskelmasse zu erhalten, sondern um welche aufzubauen. Wenn man hart an sich arbeitet und die Ziele, die man sich setzt, stringent verfolgt, kann man in jedem Alter Großes erreichen.“

2. Motiviere andere Menschen – und dadurch auch dich selbst

„Über die sozialen Netzwerke halte ich engen Kontakt zu meinen Fans, poste Fotos und Übungsvideos. Die sollen zeigen, wie ich trainiere und lebe. Ich will andere Menschen dazu motivieren, ein aktives und gesundes Leben zu führen. Bekomme ich auf meine Posts ein positives Feedback, ist das für mich ein Zeichen, einiges richtig zu machen und anderen zu helfen. Das ist die größte Motivation, meinen Weg weiterzugehen.“

3. Belohne dich regelmäßig für deine Anstrengungen

Für meine Rolle als Hercules habe ich 6-mal pro Woche 2-mal täglich trainiert. Eine knallharte Tortur — gerade auch in Verbindung mit einer extrem disziplinierten Ernährung. In dieser Zeit habe ich den Cheat- Day lieben gelernt, den einen Tag, an dem man sich für die Strapazen belohnt. Ich habe diese Tage mit Pizza, Brownies und Pfannkuchen bis zum Abwinken zelebriert. Ganz so übertrieben muss es natürlich nicht sein, aber grundsätzlich sind solche Belohnungen sehr wichtig, um die Motivation hochzuhalten.“