Schweißfüße: Die 7 ultimativen Tipps gegen üblen Fußgeruch

Käsefüße, Schweißpropeller, Stinkstiefel – für stinkende Füße gibt es viele lustige Worte. Wer aber vom unangenehmen Fußgeruch betroffen ist, hat wenig zu lachen. So werden Füße wieder frühlingsfrisch

"Was mieft hier so?" Hören Sie diesen Kommentar häufig, wenn Sie die Schuhe ausziehen? Ganz schön peinlich! Wer an Käsefüßen leidet, behält deswegen in Anwesenheit anderer oft lieber die Schuhe an – und das fördert den Mief noch. Aber warum stinken Füße überhaupt? Und was kann man gegen Schweißfüße tun? Dr. Christoph Schick, Chirurg vom Deutschen Hyperhidrosezentrum (DHHZ) in München erklärt, wie Sie den strengen Käse-Geruch an den Füßen dauerhaft loswerden.

Warum stinken Schweißfüße?

Der Schweiß allein verursacht den Gestank nicht: "Erst durch das Zersetzen des Schweißes kommt es zu unangenehmen Gerüchen an den Füßen. Bakterien verstoffwechseln die im Schweiß enthaltenen Fettsäuren", so Schick. Käsefüße haben übrigens selten etwas mit mangelnder Hygiene zu tun: "Wie viel man schwitzt, ist hauptsächlich genetisch bedingt. Menschen, die viel schwitzen, haben häufiger auch streng riechende Füße – aber dafür können sie nichts", sagt der Experte. Dennoch können Fuß- und Nagelpilz sowie Hornhaut zum Gestank beitragen. Sie sind den ganzen Tag in Schuhen unterwegs? Auch das kann Käsefüße verursachen, erklärt Schick: "Dann gedeihen Bakterien besonders gut."

>>> Diese Krankheiten erkennen Sie am Körpergeruch