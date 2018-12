Filmhighlights des Jahres: Die besten Filme für Männer 2018

Die besten Männerfilme : True Grit

Im Western True Grit (auf Deutsch: echter Schneid oder Mumm) gibt’s keine heroischen Revolverhelden, die gegen Unrecht kämpfen und in den Sonnenuntergang reiten. Ihre Zeit ist abgelaufen. Vorhang auf für eine starrsinnige 14-Jährige, einen trotteligen Kopfgeldjäger und einen versoffenen US-Marshall. Wir befinden uns im Universum der Coen-Brüder. So wie bereits in No Country For Old Men (2007) machen Joel und Ethan Coen in True Grit wieder einmal das, was sie am besten können: eine herrlich verschrobene Geschichte erzählen – mit hinreißend schrägen Charakteren.

True Grit – Vergeltung (USA 2010)

Regie: Ethan Coen, Joel Coen

Drehbuch: Ethan Coen, Joel Coen, Charles Portis (Buchvorlage)

Darsteller: Jeff Bridges, Hailee Steinfeld, Matt Damon, Josh Brolin

Länge: 110 Minuten

