Brustmuskeltraining: Die effektivsten Übungen für eine breite Brust

Ob Profi oder Einsteiger, mit diesen Kraftübungen und Trainingstipps wird Ihre Front zur breiten Heldenbrust

Mit diesen Übungen und Tipps holen Sie das Beste fürs Brust-Workout raus

Einladend und abschreckend zugleich – eine gute trainierte Brustmuskulatur hat gleich 2 positive Seiten. Bei den Frauen haben Sie damit bessere Chancen und im Job weniger Stress. Wer traut sich schon den mit dem massiven Oberkörper anzuschwärzen? Eben.

Warum sollte ich meine Brustmuskeln regelmäßig trainieren?

Weil Sie ein Kerl sind. Eine breite Brust ist quasi ein Synonym für Männlichkeit. Superman, Hulk, Tarzan – alle glänzen zwischen Hals und Bauch mit einem prächtigen Panzer. Im Ernst: Neben der Optik hilft Ihnen eine gut trainierte Brust dabei, sich bei einem Sturz besser abfangen zu können und danach locker aufzustehen. Kommt es unterwegs zum Motorschaden, unterstützen Sie die Brustmuskeln dabei, das Auto von der Straße zu schieben. Überall wo Sie Druck machen und sich durchsetzen müssen – wie beim Football, Fußball oder rein optisch als Türsteher – unterstützen Sie starke Brustmuskeln. Und da diese Partie im Alltag eher selten gebraucht wird, ist es wichtig, ein Brust-Workout regelmäßig in Ihren Trainingsplan zu integrieren.

Eine breite Brust ist quasi ein Synonym für Männlichkeit – © Romolo Tavani / Shutterstock.com

Welche Muskeln sorgen für eine breite Brust?

Genau zwei. Der große und der kleine Brustmuskel. Der große Kollege mit dem lateinischen Namen Musculus pectoralis major (im Bild links) liegt wie ein Fächer über dem Brustkorb und verläuft vom Schlüssel- und Brustbein bis zum Oberarmknochen. Dort ist er an der Innenseite befestigt. Gut so, denn es ist sein Job, Ihre Arme nach vorne unten und an den Körper heranzuführen. Sobald Sie einen Gegenstand werfen, kommt er ebenfalls zum Einsatz und wenn Sie etwas wegschieben müssen. Die Tür im Einkaufzentrum zum Beispiel oder den Schlitten beim CrossFit. Je mehr Gewicht die Oberarme stemmen müssen, desto stärker zieht sich die Brustmuskulatur zusammen. Anders gesagt: Desto höher fällt der Trainingseffekt aus.

Unter dem großen Bruder versteckt sich der Musculus pectoralis minor (im Bild rechts). Das schmale Dreieck führt bis zum Schulterblatt und hat seinen Ursprung an den Rippen. Obwohl er zu den Brustmuskeln zählt, ist er hauptsächlich bei Bewegungen der Schulter aktiv. Falls Sie sich jemals gefragt haben, warum Sie leichter einatmen können, wenn Sie (nach der Sprinteinheit) die Arme (auf die Oberschenkel) aufstützen – der kleine Brustmuskel ist Schuld. Arbeiten Sie hauptsächlich im Sitzen, verspannt der kleine Muskel leicht, was Sie durch Kribbeln oder Taubheitsgefühle in den Armen spüren können. Die Verkürzung kann so weit gehen, dass die ganze Schulter steif wird.

Der große und kleine Brustmuskel auf einen Blick – © Markus Voll

Wie (oft) muss ich für eine breite Brust trainieren?

Ordentlich. Eine saubere Technik ist das A und O. Achten Sie darauf, dass Sie wirklich aus der Kraft der Brustmuskulatur arbeiten und den Job nicht auf andere Muskeln abwälzen. Spüren Sie nach, wo es wirklich brennt. Und kürzen Sie nicht ab. Nur der volle Bewegungsumfang führt zu vollem Effekt. Schwung sollte beim Brustmuskeltraining nur die letzte Geige spielen. Reduzieren Sie entweder Ihr Gewicht oder lassen Sie sich von einem Buddy unter die Arme greifen, um die letzten 8 bis 12 konzentriert ausgeführte Wiederholungen sauber zu schaffen. Sind mehr als 12 drin, muss mehr drauf. Um sichtbare Masse aufzubauen, sind 4 Sätze mit 40 Sekunden Pausen optimal. 2 Einheiten pro Woche genügen. Wer seine Brustmuskeln häufiger fordert, wird zwar stärker, aber die Masse bleibt auf der Strecke. Diese wächst nur in der Ruhephase, die nach einem harten Training 72 Stunden lang sein darf.

Worauf sollte ich (als Anfänger) beim Brustmuskeltraining achten?

Regel Nummer 1 lautet: Übertreiben Sie es nicht. Wer sich nur auf seinen Brustpanzer-Bau fokussiert, wird bald wie ein Gorilla dastehen. Achten Sie darauf, die oberen Rückenmuskeln nicht zu vernachlässigen, sonst bildet sich ein Buckel mit nach vorn hängenden Schultern. Übrigens treten die meisten Verletzungen der Brustmuskulatur bei 20- bis 30-jährigen Männern auf. Laut Wissenschaftlern der Boston University übertreiben es die jungen Kerle in dieser Zeit am häufigsten bei der Wahl der Gewichte. Besonders gern überschätzen sich die Männer beim klassischen Flachbankdrücken. Damit Sie auch morgen noch kraftvoll trainieren können, reduzieren Sie heute entweder die Scheiben oder lassen sich von einem Kumpel bei den letzten Wiederholungen helfen.



Nur kein falscher Ehrgeiz – wer sich spotten lässt, erntet statt Spott sportliche Ergebnisse – © Syda Productions / Shutterstock.com

Wie trainiere ich die verschiedenen Bereiche der Brustmuskulatur?

So abwechslungsreich wie möglich. Für eine breite Brust ist es wichtig, aus den verschiedensten Winkeln zu trainieren, um die maximale Anzahl Muskelfasern zu erreichen. Zum Beispiel können Sie Bankdrücken auf einer geraden Trainingsbank ausführen – oder diese nach schräg oben beziehungsweise unten stellen. Zudem dürfen (und müssen!) sich unter Ihre Übungsauswahl auch Bewegungen für die Schultern und den Trizeps mischen. Die arbeiten nämlich eng mit der Brust zusammen.

Stellen Sie die Trainingsbank nach oben, erreichen Sie beim Bankdrücken vor allem den oberen Anteil der Brustmuskulatur – © Shutterstock.com / evgeny varlamov

Wie kann ich meine Brust effektiv ohne Geräte trainieren?

Mit variierten Übungsklassikern. Bestes Beispiel ist der Liegestütz. Fühlt er sich zu leicht an – legen Sie die Füße hoch. Und zwar entweder gegen eine Wand, auf einen Stuhl oder auf einen Tisch (Fortgeschrittene). Je schräger Ihre Position, desto abgefahrener ist der Eigengewicht-Effekt auf Ihre Brustmuskulatur. Denn auch hier gilt: Abwechslung ist alles, um möglichst viele Muskelfasern zu erreichen. Seien Sie kreativ, die folgenden Übungen dienen Ihnen als Denkanstöße:

Muss ich meine Brustmuskulatur dehnen?

Unbedingt! Wenn es ums Verkürzen geht, sind die Brustmuskeln schnell dabei. Darum ist es wichtig, diese Partie an möglichst jedem trainingsfreien Tag zu dehnen. Halten Sie die folgenden Positionen jeweils 30 Sekunden lang und wechseln Sie dann die Seite.

Gibt es fürs Brust-Workout die eine beste Übung?

Nein. Nur die, die sich nicht ständig wiederholt. Beim Brustmuskel-Workout geht es vor allem darum, möglichst viele Muskelfasern zu erreichen. Wer immer nur die gleiche Bewegung ausführt, muss sich nicht über die Hühnerbrust in seinem Spiegel wundern.



Ohne Variation hängen Sie beim Brustmuskeltraining in Sachen Effekt ziemlich schnell durch – © takoburito / Shutterstock.com

Welche Übungen sind die effektivsten fürs Brust-Workout?

Jede, die Sie auch wirklich ausführen. Wechseln Sie ruhig die Location, im Fitnessstudio lassen sich ganz andere Reize auf die Brustmuskulatur ausüben, als im Home-Gym. Um auch innerhalb einer Übung mit Kurzhanteln möglichst viele Muskelfasern anzusprechen, drehen Sie die Handgelenke abwechselnd nach innen und außen. Bei einer Langhantel spielen Sie mit der Griffbreite und es spricht auch nichts dagegen, die Trainingsbank gegen einen Swiss Ball auszutauschen.

Breite Brustmuskel-Moves für zu Hause:

Starke Brust-Bewegungen im Fitnessstudio:

Wie sieht der optimale Trainingsplan für eine breite Brust aus?



Für einen ganzheitlich trainierten Body sollten Sie die übrigen Muskelgruppen nicht vernachlässigen. Darum finden Sie in den folgenden beiden Trainingsplänen Übungen für den restlichen Körper. Genaugenommen handelt es sich um 4 Pläne. Schließlich macht es einen Unterschied, ob Sie wenig Zeit haben beziehungsweise gerade erst (wieder) ins Training einsteigen – oder Sie bereits fortgeschritten sind. Es bleibt natürlich Ihnen überlassen, ob Sie sich an diese Empfehlungen halten oder ob Sie die oben genannten Übungen für die Brustmuskulatur in Ihren bisherigen Trainingsplan integrieren.

Fazit: Eine breite Brust lohnt sich

Die Brustmuskulatur ist nicht nur aus optischen Gründen trainierenswert – sie hilft Ihnen dabei, eine gute Haltung einzunehmen und Druck zu machen. Sei es bei der schweren Eingangstür, beim liegengebliebenen Auto oder beim Aufstehen nach einem Sturz. Je abwechslungsreicher ein Training ausfällt, desto mehr Brustmuskelfasern werden erreicht. Schon eine veränderte Griffweite oder Trainingsbankposition unterstützt den Breite-Brust-Effekt.