Hähnchen-Rezepte: 30 leckere Rezepte rund um das Hähnchen

Kurz was schnibbeln, den Rest erledigt der Ofen: So zaubern sie in kürzester Zeit dieses gesunde Ofen-Huhn – mit wenig Kohlenhydraten und viel Eiweiß

Zutaten für2 Portion(en) 1/2 mittelgroße(s) Zitrone(n)

240 g Hähnchenbrust (2 à 120 g)

2 TL Tabasco

4 mittelgroße(s) Zucchini

150 g Tomate(n)

1/2 mittelgroße(s) Paprika (rot)

1/2 mittelgroße(s) Paprika (gelb)

2 TL Olivenöl

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

100 g Mozzarella (optional) Zubereitung Überbackene Hähnchenbrust auf Gemüse Ofen auf 200 Grad vorheizen. Zitrone auspressen. Hähnchen mit Tabasco und 2 Teelöffeln Zitronensaft marinieren und abschmecken. Zucchini in Scheiben schneiden, Tomaten halbieren und Paprika in breite Streifen schneiden. Gemüse auf ein Backblech geben, mit Öl beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen. Hähnchen in das Gemüse einbetten und die restliche Marinade darübergeben. Mozzarella hal­bieren und auf das Fleisch legen. Auf mittlerer Schiene 25 Minuten backen. Hähnchen in Scheiben schneiden und servieren.