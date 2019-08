Das Workout von "The Rock": Mit diesen Übungen trainiert Dwayne "The Rock" Johnson seinen Körper

Ob im aktuellen Kinofilm "Hobbs & Shaw" oder beim knallharten Fitness-Workout, Hollywood-Star "The Rock" geht keine Kompromisse ein. So trainierte Dwayne Johnson für seinen neusten Film

Dwayne "The Rock" Johnson rettet in seinem neusten Kinofilm der "Fast & Furious"-Reihe zusammen mit Actionstar Jason Statham die Welt vor einem tödlichen Virus. The Rock ist vor allem für spektakuläre Kraftakte bekannt und hebt seine Gegner gerne mal ohne Anstrengungen in die Luft – kein Wunder bei diesem Kraftpaket.

Während sich Jason Statham mit Kampfsport fit hält, geht "The Rock", der bereits den Titel von Men's Health zierte, beim Krafttraining in die Vollen. Auf seinem Instagram Account postete er vor kurzem ein Video von seinem "Hobbs & Shaw"-Workout. Zusammen mit @muscleandmotion zeigt er dort, wie er sich für den Film in Form gebracht hat. Wir haben die Übungen für dich zusammengefasst.

Dwayne Johnsons Übungen – Oberkörper-Workout für Fortgeschrittene Eins sollte dir bewusst sein: Die folgenden Übungen sind, so wie "The Rock" sie ausführt, nicht für Anfänger geeignet. Darüber hinaus solltest du dich vorher aufwärmen, zunächst dein Maximalgewicht herausfinden und dich mit dem Plan vertraut machen, bevor du startest. Dwayne "The Rock" Johnson ist ein außergewöhnlicher Athlet – doch auch er hat mal klein angefangen. >>> So bestimmst du das richtige Hantel-Gewicht

Bei seinem Oberkörper-Workout trainiert The Rock mit 4Übungen abwechselnd die Gegenspieler (Antagonisten), beispielsweise zuerst die Brust- und anschließend die Rückenmuskulatur. Übung 1: Butterfly am Kabelzug Das "Giant Set" startet Johnson mit dem Butterfly am Kabelzug. Diese Übung beansprucht vor allem den großen Brustmuskel und den Deltamuskel, der über dem Schultergelenk liegt. Mit leicht angewinkelten Armen führst du die beiden Griffe des Kabelzugs vor deiner Brust zusammen und verharrst für wenige Sekunden in dieser Position, bevor du langsam in die Ausgangsstellung zurückkehrst. Übung 2: Rudern am Kabelzug Der "The Fast & Furious"-Star setzt sein Workout mit Rudern am Kabelzug fort – einer Übung, die dem Training der breiten Rückenmuskulatur zugute kommt. Hierbei wird ebenfalls der hintere Teil der Schultermuskulatur beansprucht. Übung 3: Chain-Dips (mit Zusatzgewicht) Spätestens bei der dritten Übung wird klar: The Rock macht keine halben Sachen. Mit einem Zusatzgewicht um den Hals beginnt er mit den “Chain Dips", wobei der große Brust- und Deltamuskel sowie der Trizeps beansprucht wird. Bei den Dips solltest du deinen Körper absenken bis dein Ober- und Unterarm einen 90 Grad Winkel bilden, erst dann drückst du dich wieder hoch. Um einen zusätzlichen Reiz zu setzen, powert sich Dwayne Johnson mit ein paar weiteren Dips am Holm aus, bevor er zur letzten Übung übergeht.Johnson muss die Zähne zusammenbeißen, schreibt unter seinem Instagram-Post: "Sich über Schmerz und Muskelversagen hinaus zu pushen, bringt Muskelwachstum." Übung 4: vorgebeugtes Rudern auf der Schrägbank Am Ende des Workouts gilt es nochmal, dich beim Rudern zu beweisen – nun aber auf der Schrägbank. Mit deinem Oberkörper stützt du dich ab, während du die Griffe der Maschine an dich heranziehst. Hierbei wird hauptsächlich der Latissimus trainiert, welcher mit dem Deltamuskel zusammenarbeitet. Außerdem wird der Trapezmuskel und ein Teil der oberen Rückenmuskulatur beansprucht. Wenn du die Ellenbogen am Körper vorbeigeführt hast, solltest du darauf achten, die Last in dieser Position kurz zu halten, wodurch du einen zusätzlichen Trainingsreiz setzt.

So trainiert Dwayne "The Rock" Johnson © Paramount Pictures Das sind die 7 Trainingsgrundsätze von Dwayne "The Rock" Johnson Diese 7 Mantras lassen den Superstar die härtesten (Rück-)Schläge wegstecken und machen auch dich fit für alle Herausforderungen des Alltags – Hindernisse sollten dich nicht von deinem Training abhalten: 1. Höre niemals auf, hart und konsequent an dir zu arbeiten "Wenn die Leute sagen, dass man mit 40 Jahren seinen Leistungszenit überschritten hat, dann lache ich nur. Ich trainiere nicht, um Muskelmasse zu erhalten, sondern um welche aufzubauen. Wenn man hart an sich arbeitet und die Ziele, die man sich setzt, stringent verfolgt, kann man in jedem Alter Großes erreichen." >>> Das sind Arnold Schwarzeneggers ultimative Fitness-Tipps 2. Motiviere andere Menschen – und dadurch auch dich selbst "Über die sozialen Netzwerke halte ich engen Kontakt zu meinen Fans, poste Fotos und Übungsvideos. Die sollen zeigen, wie ich trainiere und lebe. Ich will andere Menschen dazu motivieren, ein aktives und gesundes Leben zu führen. Bekomme ich auf meine Posts ein positives Feedback, ist das für mich ein Zeichen, einiges richtig zu machen und anderen zu helfen. Das ist die größte Motivation, meinen Weg weiterzugehen." 3. Belohne dich regelmäßig für deine Anstrengungen "Für meine Rolle als Hercules habe ich 6-mal pro Woche 2-mal täglich trainiert. Eine knallharte Tortur — gerade auch in Verbindung mit einer extrem disziplinierten Ernährung. In dieser Zeit habe ich den Cheat- Day lieben gelernt, den einen Tag, an dem man sich für die Strapazen belohnt. Ich habe diese Tage mit Pizza, Brownies und Pfannkuchen bis zum Abwinken zelebriert. Ganz so übertrieben muss es natürlich nicht sein, aber grundsätzlich sind solche Belohnungen sehr wichtig, um die Motivation hochzuhalten." >>> So trainiert "Avengers"-Star Chris Hemsworth 4. Lass dich von pushenden Beats zu Höchstleistungen treiben "Beim Training trage ich meistens große Kopfhörer, um alles um mich herum auszublenden. Ich kapsele mich so gezielt von der Außenwelt ab — dann heißt es nur noch: ich gegen mich! Meist höre ich dabei Hardcore-Hip-Hop, gelegentlich brauche ich aber auch mal harte Metal-Sounds, zum Beispiel von Disturbed oder von Metallica." 5. Gib niemals auf, egal welche Herausforderungen anstehen "Ich habe mir meinen Erfolg hart erarbeitet. Es gab Tage in meinem Leben, an denen ich kaum Geld in der Tasche hatte und nicht genau wusste, wie es weitergehen soll. Da habe ich mir immer vor Augen geführt, dass es nichts bringt zu jammern oder sich in sein Schicksal zu ergeben. Stattdessen sollte man immer alles geben, ob im Job, im Training oder in privaten Stress- situationen. Wie groß die Herausforderung auch ist, niemals locker lassen! Mein Credo lautet: Perfekt gibt’s nicht, nur besser als gestern." >>> So beschleunigen die Hollywood-Stars ihren Muskelzuwachs

The Rock zierte bereits das Covervon Men's Health © Nino Munez 6. Suche dir Rückzugsorte, an denen du für dich sein kannst „Um dem Trubel und der Hektik des Alltags zu entgehen, stehe ich häufig um 4 Uhr auf. Dann mache ich Kardiotraining, meditiere und fahre dann zum Krafttraining ins Gym. Zu der Zeit sind nur wenige Leute auf den Beinen. Ich genieße solche Momente des Rückzugs, in denen ich für mich sein kann.“ 7. Sorge mit Kardiotraining für den absoluten Feinschliff „Damit die Muskeln auch richtig zum Vorschein kommen, muss ich überflüssige Fettpolster verbrennen. Morgens kurble ich den Fettstoffwechsel an, indem ich direkt nach dem Aufstehen einen Schluck Kaffee trinke, dann für 35 bis 40 Minuten auf den Cross- trainer gehe. Um bis zu 20 Prozent erhöht sich die Fettverbrennung durch Training auf leeren Magen.“ Die Pain & Gain-Workouts von Mark Wahlberg und Dwayne "The Rock" Johnson Die Mantras erklären, wie Dwayne Johnson es schafft, seit vielen Jahren so hart und konsequent an sich zu arbeiten. Beispiel gefällig? 2013 bekamen wir eine Kostprobe seiner Disziplin: Für den Actionfilm "Pain & Gain" (2013) brachten sich Johnson und sein Kollege Mark Wahlberg 5 Monate lang in Topform, hielten einen strikten Ernährungsplan ein. "The Rock" beispielsweise hat bei seiner Ernährung nach eigenen Angaben 150 Tage lang nicht ein einziges Mal gesündigt. Selbstverständlich haben die beiden auch im Gym Gewichte gestemmt: Die Trainingspläne für das "Pain & Gain"-Workout haben wir etwas weiter unten für dich aufgeschrieben. Ziel: Muskelaufbau

Trainingsart: Split-Training

Trainingslevel: fortgeschritten

Ausrüstung: Langhanteln, Kurzhanteln, Klimmzugstange, Schrägbank, Kabelzug, SZ-Stange, Studio-Geräte Das Trainingsprogramm von Dwayne "The Rock" Johnson Der US-amerikanische Wrestler und Schauspieler hat nach einem konventionellen Bodybuilding-Split trainiert: Montag: Schultern

Dienstag: Rücken

Mittwoch: Pause

Donnerstag: Beine

Freitag: Arme

Samstag: Brust

Sonntag: Pause DER TRAININGSPLAN: Montag: Schultern-Training Übung Sätze Wiederholungen Schulterdrücken mit Langhantel 3 21 Seitheben mit Kurzhanteln, stehend im Supersatz mit Kurzhantel-Frontheben 3 8 Vorgebeugte Flys am Kabelzug im Untergriff 5 12, 10, 8 ,6, 4 Shrugs mit Langhantel 5 12, 10, 8 ,6, 4 Nackenmaschine (4-Way Neck Machine) 4 12 Dienstag: Rücken-Training Übung Sätze Wiederholungen Latziehen (weiter Griff) 5 12, 10, 8 ,6, 4 Latziehen (enger Griff) 5 12, 10, 8 ,6, 4 Rudermaschine, einarmig 4 12 Hyperextensionen 4 15, 15, 12, 12 Donnerstag: Beine-Training Übung Sätze Wiederholungen Beinpresse 4 25, 20, 18, 16 Langhantel-Ausfallschritte an der Smith-Maschine 4 8 Beinbeugen (Maschine) 4 12, 10, 8, 6 Wadenheben (stehend) 6 6 Freitag: Arm-Training Übung Sätze Wiederholungen Alternierende Kurzhantel-Curls 5 12, 10, 8, 6, 4 Bizeps-Curls an der Maschine 6 12, 10, 8, 6, 21, 21 Trizepsdrücken am Kabelzug 5 12, 10, 8, 6, 20 Trizepsdrücken über Kopf am Kabelzug 4 12, 10, 8, 20 Einarmiges Trizepsdrücken am Kabelzug im Untergriff 2 15 Samstag: Brust-Training Übung Sätze Wiederholungen Kurzhantel-Bankdrücken auf der Schrägbank 5 12, 10, 8, 6, 4 Kurzhantel-Bankdrücken 5 12, 10, 8, 6, 21, 21 Kabelziehen über Kreuz –(Supersätze mit Liegestütze) 4 12, 10, 8, 6, 20 Liegestütze 4 12, 10, 8, 20 Johnson hat sich nach 150 Tagen hartem Training und strikter Ernährung mit einer riesigen 3-Runden-Cheat-Mahlzeit belohnt: 1. Runde: 12 Pfannkuchen

2. Runde: 4 Salami-Pizzen

3. Runde: 21 Brownies mit einem großen Glas Milch