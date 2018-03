Die 6 am meisten unterschätzten erogenen Zonen der Frau

Erogene Zone 3 – seitliche Brust: Nah am Ziel

Verkehrsmeldung: Busen der Natur bitte weiträumig umfahren

Warum sich ein Abstecher lohnt: Nah dran, aber noch nicht am Ziel – das regt ihre Fantasie an. Kitzelige Körperpartien wie die Achseln sind oft auch in erotischer Hinsicht sehr empfänglich. "Es kommt darauf an, wie kräftig Sie zugreifen und wie hoch der Druck beim Streicheln ist. Das gelingt oft nicht sofort", so Professor Uwe Hartmann von der Deutschen Gesellschaft für Sexualmedizin in Hannover.

Was Sie unternehmen sollten: Lassen Sie Ihre Fingerkuppen abwechselnd in kleinen und größeren Kreisen über die Haut Ihrer Liebsten wandern. "Fragen Sie ruhig nach, ob Ihrer Partnerin gefällt, was Sie da gerade tun. Woher sollen Sie es sonst wissen.", empfiehlt Hartmann. Um die Spannung noch ein wenig zu erhöhen, zeichnen Sie mit einer Hand eine Acht um ihre beiden Brüste nach.

