Rasurbrand: Das hilft wirklich gegen Hautreizungen nach der Rasur

1. Wärme bereitet die Haut auf die Rasur vor

Waschen Sie Ihr Gesicht vor der Rasur mit möglichst heißem Wasser. Das macht raue Barthaare weicher, so lassen sie sich leichter kappen. Wer sich schon einmal in einem professionellen Barber-Shop rasieren lassen hat, wird dieses Hausmittel gegen Rasurbrand kennen: Im Anschluss an die Reinigung ein feuchtes, warmes Handtuch für 1 bis zwei Minuten auf die Haut legen.

2. Gut geseift, ist halb rasiert

"... heißt es schon immer unter Barbieren", weiß Rasurprofi Müller. Deshalb sollten Sie nun die Haut und Stoppeln gründlich einschäumen. Am besten mit Rasiercreme und Pinsel – und das mindestens für 2 bis 3 Minuten. Ja, das ist lang, lohnt sich aber! "Studien haben gezeigt, dass das Einmassieren des Schaumes die Barthaare aufrichtet und somit das Risiko eingewachsener Haare signifikant verringert", so der Experte.

