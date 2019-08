G-Punkt beim Mann: Wie du mit Prostata-Stimulation bessere Orgasmen erlebst

Die Prostata, der G-Punkt des Mannes, ist über den After erreichbar © Family TV / Shutterstock.com

Die Prostata hat die Aufgabe, ein alkalisches Sekret zu bilden. Ergänzt durch die Samenzellen wird es zum Ejakulat. Diese Flüssigkeit ist für eine Befruchtung im sauren Milieu der Scheide unbedingt notwendig. Heißt: Ohne Prostata wärst du zeugungsunfähig. Bei der Ejakulation ziehen sich die Muskeln der Prostata zusammen und pressen die Flüssigkeit in die Harnröhre.

Wo ist der G-Punkt bei Männern?

Die Prostata, also der G-Punkt des Mannes, sitzt unterhalb der Harnblase und umschließt die Harnröhre. An der Rückseite grenzt sie an den Enddarm.

Wie stimuliere ich die Prostata?

Die Stimulation der Prostata ist vor allem als Tantra-Praktik bekannt. Sie erfolgt über den Anus per Finger oder durch Sexspielzeuge. Viele Männer empfinden es als lustvoll, wenn die Partnerin den G-Punkt ertastet und sanft stimuliert. Folgende Schritte sind dabei wichtig: