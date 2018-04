Gaming Disorder: So erkennen Sie, ob Sie süchtig nach Videospielen sind

Wer die Kontrolle über sein Spielverhalten verliert, riskiert seine Gesundheit und seine sozialen Kontakte. © g-stockstudio / shutterstock.com

Wie entsteht eine Computerspielsucht?

Eigentlich macht Zocken Spaß. Man taucht ein in eine fremde Welt und ist da der Held. Man wird für harte Arbeit belohnt, egal, ob man endlich diesen einen Gegner besiegt oder eine scheinbar unmögliche Quest beendet. Dann hat man ein Erfolgserlebnis und erlebt einen "Kick". So weit, so gut. Problematisch wird's, wenn man für den nächsten Kick länger zocken muss. Und dann noch länger. Videospielsüchtige entwickeln eine Toleranz, wie es auch Alkoholiker oder Drogenabhängige tun. "Die Betroffenen geraten in einen Kreislauf, in dem das Gaming immer mehr Zeit und Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt und andere Dinge vernachlässigt werden", erklärt Dr. Klaus Wölfling, Leiter der Ambulanz für Spielsucht aus Mainz.

Wieso werden einige süchtig und andere nicht?

Laut Experte treten zwei Dinge häufig bei Abhängigen auf. Auf der einen Seite sind die sozial Ängstlichen, denen es leichter fällt, online Kontakte zu knüpfen. Die verfallen vor allem den Online-Spielen, bei denen man viel mit anderen interagiert, wie etwa World of Warcraft. Auf der anderen Seite gibt es auch Menschen mit besonders hoher Risikobereitschaft, die im Spiel nach immer neuen Thrills suchen, das geht auch bei Offline-Spielen. Auch der Drang, Emotionen und die Realität zu verdrängen, indem man in die Spiele abtaucht, können ein Grund für die Abhängigkeit sein. Die eine Ursache gibt es für keine Sucht.

Ab wann ist es eine Gaming Disorder?

Wenn jemand im Urlaub oder in den Semesterferien mal die Nächte durchzockt, ist das noch keine Gaming Disorder. Das Verhalten muss mindestens ein Jahr andauern. Wenn über einen kürzeren Zeitraum ernsthafte Probleme durch das Zocken auftreten, liegt ein sogenanntes "hazardous gaming", also gefährliches Spielverhalten, vor, was ebenfalls im neuen Krankheitskatalog aufgeführt werden soll. Gaming kann aber auch durchaus positive Effekte auf das Gehirn haben, zum Beispiel haben Zocker häufig eine schnellere Reaktion und können besser Entscheidungen treffen.

