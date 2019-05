Gaming-Gadgets: Das beste Equipment für Gamer

Gaming auf höchstem Level: SCUF Gamepad

Preis: ab 140 Euro

Unsere Bewertung: Profi-Gamepads nach Maß, die kaum Wünsche offen lassen

Bestellen: ScufGaming.com

Bei professionellen Spielern und im E-Sport ist ein Controller von SCUF Gaming fast schon zum Must-have geworden. Das Unternehmen hat sich nämlich darauf spezialisiert, die Standard-Gamepads von Sony und Microsoft ordentlich aufzumotzen – und zwar genau so, wie Sie es vorgeben.

Das Modell "SCUF Impact" für PC und PS4 orientiert sich beispielsweise am Design des DualShock 4 Controllers von Sony. Allerdings ist der Impact etwas größer, was die Handhabung verbessern soll. Alle weiteren Feinheiten können auf der Website des Herstellers individuell zusammengestellt und angepasst werden – wie in einer Art Baukasten. Neben der reinen Optik geht's dabei auch um viele Elemente, die den Bedienkomfort verbessern. Die austauschbaren Analog-Sticks können etwa in zwei unterschiedlichen Längen, mit gummierter Oberfläche und wahlweise nach außen oder innen gewölbt verbaut werden. Auch die austauschbaren Trigger-Tasten auf der Oberseite gibt es in zwei verschiedenen Längen. Zudem lässt sich ihr Auslöseweg über einen mitgelieferten Einstell-Schlüssel verkürzen.

Die wohl größte Besonderheit sind vier zusätzliche und einzeln abnehmbare Schaltwippen auf der Rückseite, die – gegen Aufpreis – auch frei belegt werden können. Über diesen Kniff lassen sich die hinteren Finger endlich in die Bedienung einbeziehen. Auch praktisch: Wer sich an der Vibration beim Daddeln stört, kann die sogenannten Rumble-Packs im Gamepad komplett ausbauen lassen. Das spart nicht nur Gewicht, sondern verbessert auch die Präzision im Spiel – zum Beispiel in Shootern. Tipp: Wer generell sehr actionlastig zockt oder zu Schweißhänden neigt, sollte die Rückseite unbedingt rutschfest beschichten lassen.

Für Besitzer einer Xbox One empfiehlt sich das Modell "SCUF Elite", das auf dem "Xbox One Elite Wireless"-Gamepad von Microsoft basiert und genauso auch am PC verwendet werden kann. Da der Elite-Controller von Microsoft schon eine verbesserte Version des Standard-Gamepads ist, sind hier die möglichen Optimierungen beim SCUF Elite eher im Detail zu finden. So stehen alternativ zum Beispiel anders angeordnete Schaltwippen auf der Rückseite zur Auswahl. Oder drei weitere Längen der Analog-Sticks. Und nur hier kann der komplette Look nach eigenem Gusto designt werden.

Info: Das komplett individuelle Zusammenstellen des Gamepads ist nur über die US-Website möglich. In Deutschland ist Roxxgames.de exklusiver Vertriebspartner. Allerdings ist hier das Design immer fest vorgegeben und nur bei bestimmten Varianten gibt es Konfigurationsmöglichkeiten. Dafür ist die Abwicklung im Garantiefall oder bei nötigen Ersatzteilen einfacher.