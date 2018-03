Ganzes Ei oder nur das Eiklar essen – was ist gesünder?

Nur das Eiklar in der Küche zu nutzen, hat zahlreiche Vorteile. Doch, wie bereits erwähnt, enthält das Eigelb den Großteil der – zum Teil lebenswichtigen – Nährstoffe eines Eis:

>>> Rohe Eier = mehr Muskeln? Quatsch! "Besonders gut geeignet ist dazu das pasteurisierte Eiklar, weil dann auch noch mögliche Krankheitserreger ausgeschaltet werden können", so der Experte. Ein weiterer Vorteil: Es ist geschmacksneutral und eignet sich sowohl für herzhafte Eier-Gerichte als auch für süße Protein-Pancakes.

Wer einem (strikten) Ernährungsplan folgt, wie zum Beispiel Bodybuilder oder Abspecker, kann zwei oder drei Eiklar in Form eines Eiweiß-Omelettes dort zudem viel problemloser einbinden. Warum? Eiklar liefert reichlich Protein, belastet aber das Fett- und Kalorienkonto nur minimal. Drei ganze Eier würde die Rechnerei schon schwieriger machen und man müsste an anderer Stelle Kalorien einsparen.

Wer Eier trennt und das Eigelb wegwirft, entsorgt so fast alle gesunden Inhaltsstoffe eines Eis

Eigelb ist umgangsprachlich das Beste am Ei © its_al_dente / Shutterstock.com

Der Experte warnt daher vor allzu voreiligen Schlüssen in Bezug auf das Eigelb: "Der Nachteil ist, dass das wunderbare Eigelb in eine negative Ecke gerückt wird und am Ende vielleicht sogar als ungesundes oder gar überflüssiges Lebensmittels abgestempelt wird – denn das ist falsch!" Das heißt aber nicht, dass es für bestimmte Personengruppen nicht durchaus sinnvoll ist, nur das Eiklar zu essen. Wichtig ist, dass Sie die Variante wählen, die besser zu Ihrem Trainingsziel passt – ob pasteurisiertes Eiklar oder ganzes Ei.

>>> Das sind die 100 besten Proteinlieferanten



Fakt ist: Ohne das Eigelb wären Eier nur halb so wertvoll für unsere Ernährung. "Eier sind ein wunderbares Lebensmittel, da es eine optimale Versorgung des menschlichen Organismus garantiert und so sogar als "Heilmittel" anzusehen ist, denn kaum ein anderes Lebensmittel hat eine derart hohe biologische Wertigkeit", so Froböse.

Und was ist mit dem angeblich so bösen Cholesterin im Eigelb? Alles halb so schlimm!

Cholesterinbombe Eigelb? Freispruch!

Lange Zeit galten Eier als die Cholesterinbomben schlechthin. Fakt ist: Ja, Eier enthalten viel Cholesterin, doch mittlerweile gilt als bewiesen, das cholesterinreiche Lebensmittel gar keinen so großen Einfluss auf unseren Cholesterinspiegel haben, wie jahrelang angenommen. "Die negative Sicht auf das Cholesterin ist vor allem ohne echte wissenschaftliche Basis erfolgt und hat dem Image des Eis nachhaltig geschadet – zu Unrecht!", sagt der Sportwissenschaftler. Zudem produziert der Körper ein Großteil des Cholesterins, das in den Blutgefäßen abgelagert wird und diese verstopft, selbst.

"Das eigentliche Problem sind die sogenannten Transfette", stellt Prof. Froböse richtig.