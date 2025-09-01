Gewinne Sneaker von FLORIS VAN BOMMEL im Wert von 260 €

FLORIS VAN BOMMEL ist keine Brand, die sich auf Tradition ausruht. Seit über 300 Jahren steht die niederländische Schuhmanufaktur für echtes Handwerk, das heute von der neunten Familiengeneration der Brüder Reynier, Pepijn und Floris mit modernem Zeitgeist und viel Persönlichkeit weitergedacht wird.

Jedes Paar ein Statement – geformt in bis zu 280 Arbeitsschritten, oft direkt in der hauseigenen "Schoenfabriek" im niederländischen Moergestel. Das Ergebnis? Schuhe mit Charakter für Damen und Herren. Handgefertigt, individuell und mit dem unverwechselbaren FLORIS-Spin – für alle, die auf ihren Stil genauso viel Wert legen wie auf echtes Handwerk.

Die neue Saison? Lebendig, lässig, kantig. Herbst/Winter 25/26 bringt starke Klassiker mit frischen Details, elegante Lederschuhe mit Charakter und markante Sneaker mit progressivem Stil-Upgrade – klare Linien, edle Materialien, satte Farben. Ergänzend zur Footwear kommen passende Ledergürtel, Taschen, sportive Poloshirts, auffällige Socken – und als charmantes Highlight: die von Floris entwickelte Hundeleine "FLAPR". Für Menschen mit Stil und Hunde mit Haltung.

Erlebbar ist die Welt von FLORIS VAN BOMMEL in den eigenen Stores in Deutschland mit Köln, Düsseldorf und Stuttgart, sowie in den Niederlanden, Belgien und im europaweiten Webshop unter www.florisvanbommel.com. Zudem erhältlich bei ausgewählten Premiumhändlern wie Breuninger, Garhammer, Prange, SØR oder Zumnorde.

Gewinne einen Sneaker aus der aktuellen FLORIS VAN BOMMEL Winterkollektion im Wert von 260 Euro

Wir verlosen 4x brandneue FLORIS VAN BOMMEL Sneaker für Herren aus der aktuellen Winterkollektion. Der Look: Weiche Winterpastelle im Mix 'n' Match transportieren unkomplizierten 'easy-to-wear'-Vibe. Mehrfarbig atmungsaktives Mesh kreiert Spannung in Kombination zu edel italienischem Nubuk- und Veloursleder – in Größe 10 (44 2/3).

Was du dafür tun musst? Einfach die Gewinnspielfrage unten beantworten. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt.

*Nur in genannter Größe und wie beschrieben erhältlich. Keine Barauszahlung oder Umtausch möglich.