Schweißgeruch trotz Waschen: Das hilft, wenn die Wäsche müffelt

Wir alle wissen: Frischer Schweiß stinkt nicht! Er ist eine geruchlose Flüssigkeit, die zum größten Teil aus Wasser und Salz besteht. Schuld am Geruch sind vielmehr die Bakterien: Diese sitzen auf der Haut und es gibt davon weit über 100 verschiedene. Wenn sich diese zum Beispiel im feuchtwarmen Bereich der Achseln vermehren, fangen wir an, unangenehm zu riechen. Beim Schwitzen überträgt sich die Feuchtigkeit zusammen mit dem bereits entstandenen Geruch auf unsere Kleidung und diese beginnt ebenfalls zu stinken.

Trotz duftender Reinigungsmittel riecht das Trainings-Outfit nach dem Waschen oft nicht besser als vorher. Das Problem: Die meisten Sportklamotten sollte man laut Etikett nicht heißer als 30 oder 40 Grad waschen. Die Folge: "Schweißgeruchsmoleküle können am Textil haften bleiben. Sobald dann wieder Wärme dazukommt, zum Beispiel beim Sport oder während des Bügelns, kann die Kleidung wieder schnell nach Schweiß riechen", erklärt der Experte. Kaltwäschen sind also selten effektiv bei Sportkleidung.

In einigen Stoffen sind Nano-Silberpartikel enthalten, die Gerüche verhindern sollen. "Silber ist, wenn richtig eingesetzt, wirkungsvoll gegen Bakterien. Das heißt, die Anzahl der Bakterien auf dem Textil wird reduziert, was eine gewisse Zeit auch positiv auf die Geruchsentwicklung wirken kann", erklärt Hammer. Beim Tragen werden Silberionen freigesetzt, die wiederum Bakterien abtöten. Der Effekt hält aber nur eine gewisse Zeit an. Plus: Die Ionen töten alle möglichen Bakterien auf der Haut, was bei sensibler Haut möglicherwiese Probleme bereiten kann. Weitere gesundheitliche Auswirkungen auf den Menschen sind noch unklar, weswegen du im Zweifel besser silberfreie Stoffe nutzen solltest.

Wichtigste Eigenschaft von Funktionskleidung: den Schweiß effizient vom Körper wegleiten. Hier sprechen die Experten von der sogenannten Kapillarität, einem Effekt, bei dem der Schweiß durch die Poren der Faser nach außen transportiert wird. An der Oberfläche der Kleidung kann er dann verdunsten. Besonders künstliche Stoffe wie Elastan und Polyester verfügen über diese wichtige Eigenschaft. Das Problem: Bei Kunstfasern gelangen auch die Geruchsmoleküle leichter nach außen und dringen bis in unsere Nasen vor.

Selbst bei teuren Sportklamotten kommt irgendwann der Tag, an dem du dich von ihnen trennen musst. Wenn trotz unserer Tipps und Waschempfehlungen der Gestank (eventuell sogar im Kleiderschrank selbst) nicht weggeht, wird es Zeit das Teil auszusortieren. Damit dieser Tag noch in weiter Ferne liegt, solltest du in Zukunft folgende Tipps beachten:

2. Direkt nach dem Training lüften und waschen

Kleidung nach jeder Art von Sport am besten sofort waschen, damit unangenehme Gerüche gar nicht erst entstehen können. Keine Zeit? Dann häng die verschwitzten Klamotten an die frische Luft zum Trocknen. Wenn die feuchte Kleidung über längere Zeit herumliegt, kann der Schweiß sich in den Stoffen festsetzen und lässt sich noch schwerer entfernen. Es hilft auch, die Kleidung direkt nach dem Training erst einmal in Wasser einzuweichen und anschließend gut zu trocknen; am besten in der Sonne: "Bei Trockenheit und UV-Strahlung vermehren sich Bakterien schlechter und werden abgetötet", erklärt Hammer.

Die Sportschuhe waschen

Wenn auch die Schuhe riechen, ist es Zeit für eine Reinigung. Wasch deine Laufschuhe am besten in einem Wäschebeutel bei 30 Grad. Feinwaschmittel und der niedrigste Schleudergang der Maschine schützen vor Schäden. Stell die Schuhe anschließend nach draußen und stopf sie mit Papier aus.

Auch die Sporttasche säubern

Leere die Tasche gleich nach dem Training und lass sie am besten kurz auslüften. Den Stoff sollte man einmal im Monat mit mildem Shampoo waschen. Um auch das Innere zu reinigen, dreht man die Tasche auf links und lässt sie anschließend gut trocknen. "Es empfiehlt sich, Sporttaschen zu kaufen, die man in der Waschmaschine waschen kann, am besten bei 60 Grad", so der Experte. In jedem Fall: Im Anschluss an der Luft trocknen lassen, ebenfalls auf links gedreht.

