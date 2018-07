Gesichtspflege für Männer: Die besten Hautpflegetipps

Wie viel Pflege braucht Mann, was ist Frauenkram und was bloß Marketingmasche? Wir zeigen Ihnen, welche Produkte unbedingt in Ihr Badezimmer gehören und worauf Sie getrost verzichten können

Frisch, gepflegt und gesund soll sie sein – die attraktive Männerhaut. Dafür brauchen Sie allerdings keinen vollgestopften Schrank mit teuren Pflegeprodukten. Hier erfahren Sie was Männerhaut im Allgemeinen und Ihr Hauttyp im Besonderen braucht, um ausgeschlafen, jung und anziehend auzusehen.

Unterschiede zwischen Männer- und Frauenhaut Es gibt wesentliche Unterschiede zwischen Männer- und Frauenhaut, die auf die verschiedenen Hormonhaushalte zurückzuführen sind. Das Sexualhormon Testosteron ist dafür veranwtortlich, dass Männer eine 20 % dickere Haut haben, erklärt die Dermatologin Dr. Susanne Steinkraus aus Hamburg. Gleichzeitig hat sie jedoch eine höhere Durchlässigkeit in der Schutzbarriere, was sie verletzlicher macht. Die Hautalterung verläuft bei Männern langsamer. Grund dafür, das Frauenhaut schneller altert, ist der abfallende Östrogenspiegel. In der Folge nehmen Wasserspeicherkapazität und Talgproduktion ab, Falten werden schneller sichtbar. Ein weiterer Unterschied ist die Talgproduktion, erklärt Steinkraus: Durch eine Vielzahl an Talgdrüsen produziert Männerhaut täglich etwa doppelt so viel Talg wie Frauenhaut, die sehr viel weniger Talgdrüsen aufweist. Das lässt das Hautbild oft grobporig und fettiger wirken. Das ist auch der Grund, warum Männer häufiger mit Unreinheiten zu kämpfen haben. >>> Augenringe: Diese Tipps lassen die dunklen Schatten unter den Augen verschwinden

Die optimale Gesichtspflege für Männerhaut Für Dr. Pia Paes, Ärztin am Dermatologikum in Hamburg sind zwei Schritte besonders wichtig: Reinigung und Gesichtswasser. Sie solltem die Haut jeden Abend gründlich, aber schonend, reinigend. Morgens reicht es, das Gesicht mit warmem Wasser abzuspülen, es sei denn Sie haben besonders fettige Haut. Dieser tut es gut, auch morgens entsprechend gereinigt zu werden. Danach empfiehlt unsere Expertin, ein pH-Wert ausgleichendes Gesichtswasser zu benutzen. Nach dieser Vorarbeit kann zusätzlich noch eine Creme, ein Fluid oder ein Gel verwendet werden, um die Hautbarriere bei der eigenen Regeneration und Stabilisation zu unterstützen. Welche Pflege dafür geeignet ist, hängt von Ihrem jeweiligen Hauttyp ab, da diese an den Fett- und Feuchtigkeitsgehalt der Haut angepasst sein sollte. Experten-Tipp für reine Haut: Machen Sie diese zwei Schritte zu Ihrer Routine, wie das Zähneputzen oder die frischen Socken! Sonnenschutz nicht vergessen

Zusätzlich sollten Sie immer ein Sonnenschutz aufgetragen, wenn Ihre Haut der Sonne ausgesetzt ist. UV-Strahlen lassen die Haut nämlich nicht nur schneller altern, sondern erhöhen auch das Hautkrebsrisiko. >>> Die Feuerwehr für Ihre Haut: So löschen Sie Rasurbrand

Die gängigsten Probleme bei Männerhaut Egal ob mit oder ohne Pflege, manchmal spinnt die Haut. Männer haben, durch die hohe Talgproduktion, häufig mit Unreinheiten zu kämpfen. Zu trocken, zu fettig oder Rötungen, die nicht verschwinden. Es nervt. Damit kann jetzt Schluss sein. Mit diesen Tipps können Sie vorbeugen oder im akuten Fall Ihre Haut unterstützen. Trockene Haut

Kälte und trockene Heizungsluft stellt die Haut gerade im Winter auf eine besondere Belastungsprobe. Nicht selten wird trockene Haut im Winter so zum Problem. Was die Haut in diesem Fall braucht?

Experten-Tipp gegen trockene Haut: Die Haut sollte über reichhaltigere Cremes mit guten Fetten versorgt werden. Besonders gut eignen sich hautidentische oder -ähnliche Inhaltsstoffe wie Ceramide und Cholesterol, sowie pflegende, natürliche Öle. Fettige Haut

Durch die hohe Talgproduktion, die durch das Testosteron angeregt wirkt, neigen Männer tendenziell eher zu fettiger Haut. Kommt eine falsche Reinigung und Pflege dazu kann das schnell zu einem lästigen Begleiter werden. Dennoch kann die Neigung dazu auch anlagebedingt sein.

Experten-Tipp gegen fettige Haut: Achten Sie auf eine schonende Reinigung. Dafür eignen sich besonders Gele. "Zu scharfe Reinigungsprodukte können die Haut austrocknen und dadurch kompensatorisch die Fettproduktion der Haut steigern", erklärt Dr. Paes. Danach unbedingt eine leichte Pflege wie Hydrogele verwenden. >>> So werden Sie Pickelmale schnell wieder los Zu Rötungen neigender Haut

Rötung der Haut kann verschiedene Ursachen habe. Diese sollte man laut Hautexpertin Paes keinesfalls unterschätzen. Eine rötliche Gesichtsfarbe kann zwar auch anlagebedingt sein, andere Ursachen können jedoch auch Entzündungen, Bluthochdruck oder andere seltene Krankheiten sein.

Experten-Tipp gegen zu Rötungen neigende Haut: Halten die Rötungen über einen längeren Zeitraum an, unbedingt ärztlichen Rat einholen. In Abhängigkeit der Ursache wird dann ein Therapie- und/oder Pflegekonzept erstellt.

So erkennen Sie Ihren Hauttyp Hauttypen gibt es so viele wie Menschen. Jeder Hauttyp ist individuell und von einer Vielzahl an Faktoren abhängig.



"Neben Einflussgrößen wie dem Alter, dem Fett- und Feuchtigkeitsgehalt der Haut, der Hautfarbe und der Schweißneigung fließen auch schwer messbare Größen wie die Empfindlichkeit ein", so Dr. Paes. Tipp bei Hautproblemen: Suchen Sie unbedingt einen Dermatologen auf. Dieser kann Sie optimal beraten und Ihnen bei der Wahl der richtigen Produkte helfen. Kennzeichen von normaler Haut: Sie haben kaum mit Problemen zu kämpfen. Ihre Haut ist pflegeleicht und unkompliziert. Dennoch sollte auch normale Haut was die Pflege angeht nicht vernachlässigt werden. Um das Hautbild zu wahren, sollten Reinigung und Gesichtswasser Teil ihrer Routine sein.

Sie haben kaum mit Problemen zu kämpfen. Ihre Haut ist pflegeleicht und unkompliziert. Dennoch sollte auch normale Haut was die Pflege angeht nicht vernachlässigt werden. Um das Hautbild zu wahren, sollten Reinigung und Gesichtswasser Teil ihrer Routine sein. Kennzeichen von trockener Haut: Trockener Haut fehlt es an Feuchtigkeit. Meist ist sie sehr zart, empfindlich und neigt im Laufe des Tages zu Rötungen. Durch den Feuchtigkeitsmangel kann es zu einem Spannungsgefühl, Juckreiz oder schuppigen Stellen kommen.

Trockener Haut fehlt es an Feuchtigkeit. Meist ist sie sehr zart, empfindlich und neigt im Laufe des Tages zu Rötungen. Durch den Feuchtigkeitsmangel kann es zu einem Spannungsgefühl, Juckreiz oder schuppigen Stellen kommen. Kennzeichen von fettiger Haut: Eine starke Talgproduktion lässt die Haut im Laufe des Tages glänzen. Das Hautbild ist eher grobporig und neigt zu Mitessern oder Pickeln.

Eine starke Talgproduktion lässt die Haut im Laufe des Tages glänzen. Das Hautbild ist eher grobporig und neigt zu Mitessern oder Pickeln. Kennzeichen von Mischhaut: In der T-Region, die sich über Stirn, Nase und Kinn zieht, ist die Haut fettig und glänzt. Die Region um Augen und den Wangen ist hingegen eher trocken. >>>Ist Männerpflege nur ein Marketingtrick?

Inhaltsstoffe für gepflegte Männerhaut Unabhängig vom Geschlecht empfiehlt die Dermatologin hautähnliche oder hautidentische Inhaltsstoffe zu wählen, die die natürliche Zellumgebung ergänzen und regenerieren. Beispiele hierfür sind Ceramide oder Cholesterol. Ceramide findet man in der Hornschicht der Haut. Sie schützen vor Feuchtigkeitsverlust und bilden die Schutzbarriere Ihrer Haut. Cholesterol ist ein wichtiger Baustein der Zellmembranen. Beide unterstützen so die natürliche Haut- und Zellstruktur. Damit wirken sie nicht nur ergänzend sondern auch regenerativ. Da sich Männer- und Frauenhaut in ihrer Struktur unterscheiden, sollten Sie nicht zum Cremetiegel der Freundin greifen. Männerhaut braucht Pflege, die auf diese Bedürfnisse zugeschnitten ist. Das heißt eine schonende Reinigung, ein ph-Wert ausgleichende Gesichtswasser und eine leichte Creme, Fluid oder Gel. Achten Sie zudem auf die individuellen Bedürfnisse Ihrer Haut und suchen Sie sich bei Problemen Hilfe beim Dermatologen.

Anti Aging: Falten vorbeugen Der Alterungsprozess von Männerhaut verläuft schleichender als bei Frauen. Die typischen Kennzeichen sind aber gleich: kleine und größere Fältchen, die sich in der Dermis, der Lederhaut, bilden. Dort sitzen die Kollagen- und Elastinfasern, die für die Hautalterung verantwortlich sind. Dr. Steinkraus erklärt, dass der Anteil dieser Fasern im Alter deutlich abnimmt. Die Haut verliert an Spannkraft, Falten bilden sich.



Hinzu kommt, dass die Kapazität an Feuchtigkeit, die die Haut speichern kann, im Alter sinkt und auch die Gesichtsmuskulatur langsam nachlässt. Die Zellteilung wird langsamer und die Haut dünner. Neben der genetisch bedingten Zellalterung kann die Hautalterung jedoch von äußeren Faktoren verstärkt werden. Der Feind heißt: Freie Radikale. Dabei handelt es sich um aggressive Sauerstoffteilchen, die zum Beispiel durch UV-Strahlen oder Nikotinkonsum gebildet werden. Manchmal kann es dabei auch zu Veränderungen des Hauttons, zum Beispiel durch eine unregelmäßigere Pigmentierung, kommen. Auch ein fahler wirkender Teint kann diesen Prozess begleiten. Eine gute Pflege ist das A und O. Durch gute Pflegeprodukte kann man die Hautbarriere unterstützen und dazu beitragen, den Alterungsprozess noch ein wenig aufzuhalten. Die besten Anti Aging-Tipps für die Gesichtshaut: Sonnenschutz: Achten Sie bei Ihrer Gesichtspflege unbedingt darauf, dass ein Lichtschutzfaktor enthalten ist, um einer sonnenbedingten vorzeitigen Hautalterung vorzubeugen.

Achten Sie bei Ihrer Gesichtspflege unbedingt darauf, dass ein Lichtschutzfaktor enthalten ist, um einer sonnenbedingten vorzeitigen Hautalterung vorzubeugen. Radikalfänger: Den freien Radikalen kann man mit Hilfe von Pflegeprodukten, die antioxidative Wirkstoffe enthalten, entgegenwirken. Diese sollen dafür sorgen, die schädlichen Sauerstoffteilchen zu neutralisieren und so unschädlich zu machen.

Den freien Radikalen kann man mit Hilfe von Pflegeprodukten, die antioxidative Wirkstoffe enthalten, entgegenwirken. Diese sollen dafür sorgen, die schädlichen Sauerstoffteilchen zu neutralisieren und so unschädlich zu machen. Feuchtigkeitsboost: Das Speichern von Feuchtigkeit fällt der Haut mit steigendem Alter immer schwerer. Durch feuchtigkeitsspendende Pflegeprodukte kann dieses Defizit jedoch ausgeglichen werden. >>> Das haben Ihre Pickel zu bedeuten

Hautpflege-Tipps für Sommer und Winter Grundsätzlich sollte die Kombination aus Reinigung, Gesichtswasser und Schutz in Form von Creme, Gel oder Fluid das ganze Jahr über die Basis Ihrer Pflegeroutine sein. Trotzdem gilt: Beobachten Sie den Zustand Ihrer Haut und passen Sie die Pflege daran an. So wappnen Sie Ihre Haut für die unterschiedlichen Herausforderungen, die Sommer und Winter bringen: Vor der Sonne schützen

Da Sonne der größte Feind im Kampf gegen Falten und Hautalterung ist, gilt es, sich im Sommer zu schützen und entsprechenden Sonnenschutz zu verwenden. Vor Feuchtigkeitsverlust schützen

Im Winter sollten Sie sich vermehrt um den Fett- und Feuchtigkeitsgehalt der Haut sorgen. Durch Kälte und trockene Heizungsluft wird er auf eine Belastungsprobe gestellt. Vor Frost schützen

Setzten Sie auf biologisch wertvolle Lipide wie Ceramide, Sheabutter und andere pflanzliche Öle. Diese helfen auch Feuchtigkeit zu speichern.

Vorsicht! Bei stärkerer Kälte rät die Dermatologin dringend von stark feuchtigkeitspendenden Produkten ab, da das enthaltene Wasser die Entstehung von Mikroerfrierungen fördern kann. Unsere Experten empfehlen wasserarme, lipidreiche Cremes beziehungsweise wasserfreie Formulierungen wie Salben, die auch einen gewissen Kälteschutz bieten.

Gesunde Haut durch Sport Sport ist nicht nur für Körper und Geist gut, auch Ihre Haut profitiert, wenn Sie ins Schwitzen kommen. Die gesteigerte Durchblutung verbessert die Sauerstoff- und Nährstoffversorgung der Haut, sodass zum Beispiel freie Radikale leichter abgetragen werden können. Während des Schwitzens öffnen sich die Hautporen. Angestauter Talg und Zellabfälle haben freie Bahn abzufließen. Auch Hautschüppchen, die für die Verstopfung von Poren verantwortlich sind werden abgetragen. Vor dem Sport reicht es die Haut zu reinigen und gegebenenfalls einen Sonnenschutz aufzutragen. Hautpflege nach dem Sport: Pflegen Sie Ihre Haut nach dem Training. Wertvolle Inhalststoffe können dann besonders gut aufgenommen werden. >>> Reine Haut durch die richtige Ernährung