Insektenburger: Dieser Burger revolutioniert den Fast-Food-Markt

Insekten im Nährwertvergleich

Dabei handelt es sich zumeist um die gesunden essenziellen Aminosäuren und ungesättigte Fettsäuren. "Der Rest entfällt auf Ballast- und Mineralstoffe sowie auf Vitamine. Kohlenhydrate spielen hier in der Regel keine große Rolle", sagt Dr. Nils Grabowski von der Tierärztlichen Hochschule Hannover, der seit 2006 zu dem Thema forscht.

2. Insekten entlasten die Umwelt

Laut Schätzungen der Vereinten Nationen wird die Weltbevölkerung bis 2050 um ein Drittel zunehmen – 10 Milliarden Mäuler sind es dann auf der Erde, die gestopft werden wollen. Die Kaufkraft bei Fleischerzeugnissen soll bis dahin um bis zu 85 Prozent gewachsen sein. Um die steigende Nachfrage zu befriedigen, müssten noch mehr Weideflächen geschaffen, noch größere Mengen an Wasser und Futtermitteln eingesetzt werden. All das bedeutet auch mehr CO2 und mehr Kuhfladen voll mit Stickstoff- und Nitratverbindungen.

Die Lösung: Insekten! Die sind nach 6 bis 8 Wochen verzehrfertig und haben eine höhere Futterverwertungs-Effizienz: Aus 2 Kilo Futter entsteht 1 Kilo Insektenmasse, für 1 Kilo Rindfleisch braucht im Gegensatz 8 Kilo Futter.



Auch der Wassereinsatz ist deutlich geringer: 22.000 Liter für 1 Kilo Rindfleisch stehen nur knapp 8 Litern für 1 Kilo Insekten gegenüber. Von Platzansprüchen und Treibhausgasen wollen wir jetzt gar nicht erst anfangen.

3. Insekten zu essen, ist gar nicht eklig

Europäern dreht es beim Anblick von Insekten auf dem Teller schon mal den Magen um. Dabei ist das einfach nur Gewöhnungssache. Was wir als lecker oder eklig empfinden, hängt von der Kultur und Erziehung ab, mit der wir aufwachsen. "Insekten werden in Europa hauptsächlich mit Schmutz und Krankheit assoziiert", erklärt Grabowski. "Sie gelten als unhygienisch, und wir lernen von klein auf, dass man so etwas nicht in den Mund nimmt."



Mögliche Zwischenlösung: die Insekten zu Mehl vermahlen und so das Gehirn austricksen. So machen es tatsächlich die meisten Hersteller von Krabbeltier-Produkten. Insekten zu essen, ist also gar nicht so eklig, denn die meisten Produkte enthalten gar keine ganzen Würmer, Grillenbeine oder -flügel.

Insektenprodukte im Geschmackstest

Noch nie Insekten im Regal entdeckt? Dann schauen Sie in Zukunft mal ganz genau hin, denn Insektenprodukte gibt es mittlerweile nicht nur online, sondern auch im Supermarkt und in Drogerien. Wir haben uns auf die Suche gemacht und uns für Sie durch Pasta, Riegel, Schokolade, Müsli, Shakes gefuttert.

