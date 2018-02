Nachtschweiß: So gefährlich ist nächtliches Schwitzen wirklich

Wer in der Nacht häufiger in Schweiß gebadet aufwacht, findet meist keinen offensichtlichen Grund dafür. Wann Nachtschweiß harmlos und wann er das Symptom einer ernsthaften Krankheit ist

Sie sind beunruhigt, weil Sie nachts schwitzen? Zunächst einmal können wir Entwarnung geben: Nachts bis zu eineinhalb Liter Schweiß zu verlieren ist normal. In der Regel sollten Sie das aber nicht merken. Wachen Sie jedoch in letzter Zeit häufiger mitten in der Nacht auf, weil Ihr Pyjamaoberteil nass und kalt an Ihnen klebt, sollten Sie Ursachenforschung betreiben. Keine Angst, die meisten Ursachen für Nachtschweiß sind harmlos und lassen sich beheben.

Worin unterscheiden sich Nachtschweiß und übermäßiges Schwitzen am Tag?

Wer am Tag übermäßig schwitzt, z.B. unter den Armen oder an den Handinnenflächen, leidet an einer Hyperhidrose. Ursache ist in der Regel die Überfunktion bestimmter Schweißdrüsen des Körpers (Wenn Sie damit Probleme haben, wenden Sie sich am besten an einen Dermatologen oder Endokrinologen). Mit Nachtschweiß hat Schwitzen während des Tages nichts zu tun. Von Nachtschweiß sprechen Mediziner, wenn man nur nachts vermehrt Schweiß produziert, und zwar meist unspezifisch am gesamten Oberkörper und Kopf. Man wacht schweißgebadet und frierend auf, wechselt das Bettzeug und den Pyjama und ist am folgenden Tag oft erschöpft, ohne jedoch weiter zu schwitzen.