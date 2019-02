Faszienrolle kaufen: Die richtige Faszienrolle für jeden Typ

Faszientraining mit Holzduft in der Nase © amazon.de

Keine Lust auf Chemie an der Haut und umweltschädlichen Kunststoff im Haus? Dann sind Holzrollen vom deutschen Start-Up Rollholz das Richtige für Sie. Das verarbeitete Schwarzwälder Holz gibt ein angenehmes, natürlich-warmes Hautgefühl. Auch die Konstruktion ist durchdacht: Die Einkerbung in der Mitte schont die Wirbelsäule und macht auch das Rollen an Schienbeinen und Waden angenehmer. Das gute Gewissen in Sachen Nachhaltigkeit gibt’s gratis dazu.

Holzmassagerolle von Rollholz, 99 Euro über amazon.de

Vielseitiges Massagetool: Der Breuer Fascia-Realizer MG 850