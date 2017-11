Bart-Styles 2018: Angesagte Bartfrisuren für jeden Typen

Sie wollen sich einen Bart wachsen lassen oder mal eine andere Form ausprobieren? Hier verraten wir Ihnen, welche Bart-Styles 2018 angesagt sind, welchem Mann welche Bartfrisur steht und wie die Trendbärte auf Frauen wirken

Bart-Styles 2018: Die richtige Bartfrisur für jeden Typen

Welche Bart-Styles sind 2018 im Trend?

Maleeq Oz, Friseur und Bart-Experte von Brisk weiß: „Bart bleibt Trend! Allen voran der gepflegte 5-Tage-Bart. Ebenso wieder angesagt, auch bei jüngeren Männern: Ein Schnurrbart à la Johnny Depp und Christoph Waltz.“

Der Hipster-Vollbart ist also schon wieder out?

„Nein, der bleibt! Aber unabhängig von Trends, ist es viel wichtiger, dass der Bart zum individuellen Bartwuchs passt. Also: Bei spärlichem Haarwachstum lieber nur Drei-Tage-Bart tragen, als einen unregelmäßigen Vollbart“, finden Felix Ermer, Viktor Dik und Jonas Hillebrecht, Gründer der Hamburger Männermarke Brooklyn Soap Company.

Welchen Bart mögen Frauen am liebsten?

„Nach wie vor ist der 3-Tage-Bart weit vorne. Studien belegen, dass Frauen die Kombination zwischen weicher Haut und leicht kitzelnder Barthaare beim Küssen besonders lieben“, sagt Maleeq Oz.

Damit der Bart nicht piekst, muss er entsprechend gepflegt werden. Wie geht das?

„Ein Bart kann genauso gepflegt und gestylt werden wie die Frisur. Barthaare brauchen allerdings andere Pflegeprodukte, damit sie nicht spröde und kraus werden“, so die Gründer der Brooklyn Soap Company. Sie empfehlen: „Zur Grundausstattung gehören eine Bartseife zur täglichen Reinigung und ein Bartöl zur Pflege der Barthaare und der Haut.“

>>> Auf diese Bärte stehen Frauen

Wie finde ich den passenden Bart für mich?

„Ein Bart soll die Persönlichkeit eines Mannes gekonnt unterstreichen – aber nicht ersetzen", betont Image-Trainer und Stil-Experte Andreas Weinzierl aus Oldenburg. "Ein Bart war und ist einfach ein Ausdruck von Männlichkeit. Allerdings ist er nur dann typgerecht, wenn er die Gesichtslinien harmonisch ergänzt und unterstreicht."

Wie lasse ich meinen Bart wachsen?

„Jeder Bartträger wird wissen, dass die erste Phase des Wachenlassens gar nicht so leicht ist – der Bart juckt, die Haut wird trocken und mit zunehmender Länge werden die Barthaare wilder. Oft der Grund, aus dem der Bart wieder abrasiert wird. Dabei können all diese unangenehmen Begleiterscheinungen mit der richtigen Bartpflege verhindert werden. Man sieht besser aus und fühlt sich besser“, so die Gründer aus Hamburg.

>>> Was hilft, wenn der Bart juckt?

Und zum Schluss: Welche Bärte gehen 2018 gar nicht mehr?

Maleeq Oz sagt: „Total out sind Bärte, die zu perfekt konturiert oder gefärbt sind. Das hat nichts mehr mit Männlichkeit zu tun!“

Etwa zwei Drittel der deutschen Männer rasieren sich nicht täglich, so hat eine Studie bewiesen. Vor allem der Drei-Tage-Bart ist beliebt – 37 Prozent der Männer tragen einen. Der leidenschaftliche Bartträger John Dyer hat an sich selbst sogar 27 verschiedene Bärte ausprobiert. Damit Sie nicht dasselbe tun müssen, stellen wir Ihnen auf den folgenden Seiten die wichtigsten Barttrends vor und verraten, welche Bartform zu welchem Gesicht passt.