Proteinmüsli selber machen: Mit diesem Müsli starten Sie optimal in den Tag

Auch beliebt: Leinsamen, Hanfsamen und Chiasamen . Sie sorgen für zusätzliche Ballaststoffe und halten so lange satt. Noch mehr Biss haben Kürbis- oder Sonnenblumenkerne, die zudem eine extra Portion Eiweiß, sowie Magnesium, liefern. Der Mineralstoff ist besonders für Sportler wichtig, da Magnesium für unsere Muskeln und ihre reibungslose Funktion eine große Rolle spielt. Wer es lieber exotisch mag, greift zusätzlich zu Kokosraspeln oder -chips . Fans von Schokomüsli pimpen Ihr Müsli mit Kakaonibs , also Stückchen von rohen Kakaobohnen. Quasi Schokolade in seiner natürlichsten Form.

Wenn die Basis steht, geht es ans Feintuning, und hier gilt: Es darf rein, was schmeckt. Nüsse dürfen in Ihrem Proteinmüsli auf keinen Fall fehlen – egal ob Haselnüsse, Cashewkerne oder Mandeln . Noch besser: ein Mix aus verschiedenen Nusssorten. Diese liefern viele wertvolle ungesättigte Fettsäuren und pflanzliches Eiweiß.

Achten Sie auf die Qualität der Sojaflocken und greifen Sie am besten zu Bio-Ware. Soja steht immer wieder in der Kritik, da es sogenannte Phytoöstrogene enthält. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die sich negativ auf den Testosteronspiegel von Männern auswirken sollen. Doch mittlerweile gibt es auch Bio-Sojaflocken aus Deutschland, bei denen der Gehalt an Phytoöstrogenen durch einen speziellen Herstellungsprozess stark reduziert wurde (z.B. Protein-Flakes von SOCAS oder foodspring ). Ideal ist eine gemischte Basis aus Hafer- und Sojaflocken. Um die Basis zu verfeinern und den Geschmack abzurunden, eignen sich zum Beispiel gepuffter Amaranth oder Quinoa.

Hafer- oder Sojaflocken? Rosinen oder doch lieber Gojibeeren? Welche Zutaten in Ihr Protein-Müsli kommen entscheiden nur Sie © Igor Palamarchuk / Shutterstock.com

3. Trockenfrüchte statt Zucker

Da wir in unserem selbst gemachten Proteinmüsli weder Zucker und Süßstoffe haben möchten, müssen wir auf natürliche Süßungsmittel zurückgreifen, wie zum Beispiel Trockenfrüchte. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei: Ob getrocknete Cranberries oder Kirschen, Goji- oder Aronia-Beeren, Bananenchips, Apfel-, Aprikosen- oder Feigenstückchen oder ganz klassisch Rosinen – finden Sie Ihren Favoriten oder kombinieren Sie die natürlichen Süßungsmitteln miteinander.

4. Gewürze

Auch in Ihrem Gewürzregal finden Sie ein paar ideale Zutaten für Ihr Proteinmüsli: zum Beispiel Zimt oder Vanille. Die beiden Gewürze verfeinern Ihr Müsli und geben ihm eine warme Note. Zimt gilt zudem als Fatburner und kurbelt Ihre Fettverbrennung an. Zimt gibt es bereits gemahlen und bei der Vanille greifen Sie am besten zu einer Vanille-Mühle (steht bei den Backzutaten). Und da Sie eh schon mal in der Backabteilung unterwegs sind, können Sie auch gleich Backkakao einpacken. Mit 1 Teelöffel davon verwandelt sich Ihr Müsli nämlich in ein Schoko-Proteinmüsli.

Extra Tipp: Protein-Milch

Mit einem kleinen Trick lässt sich jedes Müsli in ein Proteinmüsli verwandeln: 30 Gramm Proteinpulver (z.B. Schoko oder Vanille) in 300 Milliliter Milch oder Wasser (spart Kalorien) lösen und zum Müsli geben. Und schon hat sich der Proteingehalt Ihres Müslis um 20 bis 30 Gramm erhöht. Sie können das Pulver auch in Magerquark einrühren. Quark dazu mit ein wenig Wasser verdünnen.

Rezept für ein Proteinmüsli zum Selber machen

Wir haben bereits geklärt, wie Ihr selbst gemachtes Proteinmüsli aussehen kann, welches Sie sich ganz nach Ihren Vorlieben zusammenstellen können. Für alle, die ein wenig Inspiration brauchen oder sich einfach gerne an Rezepte halten, haben wir hier ein Rezept zum Nachmachen zusammengestellt.