Du gibst bei jedem Workout über 100 Prozent, doch so richtig will es mit dem Muskelaufbau nicht klappen? Dann liegt das Problem höchstwahrscheinlich in deiner Ernährung. Sport und Ernährung gehen in Sachen Muskelaufbau nämlich Hand in Hand. Deine Muskulatur kann ohne entsprechenden Trainingsreiz nicht wachsen, doch gleichzeitig muss genügend "Baumaterial" in Form von Aminosäuren für die Bildung neuer Muskelfasern bereitstehen. Darum solltest du deinem Körper regelmäßig Proteine zuführen, zum Beispiel in Form eines schnelles Eiweißshakes oder einer proteinreichen Mahlzeit, denn Eiweißmoleküle bestehen aus vielen verschiedenen Aminosäuren.

Diese benötigst du darüber hinaus für eine optimale Regeneration sowie Reparaturprozesse innerhalb der Muskelzellen. Stehen dem Körper keine Aminosäuren dafür zur Verfügung, kann auch dein Bizeps nicht wachsen und im schlimmsten Fall wird sogar bestehende Muskulatur abgebaut.

Unser erprobter 8-Wochen-Ernährungsplan zum effektiven Muskelaufbau:

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung 8-Wochen-Plan Muskelaufbau-Ernährungsplan für Anfänger detaillierter Ernährungsplan mit Nährwertangaben

38 Zuwachs-Rezepte – einfach und lecker

zielorientierte Snack-Tipps

optimiert zum Ausdrucken 14,90 € Jetzt kaufen Nach Bezahlung kannst du das PDF hier in dieser Box herunterladen. Bei Problemen wende dich bitte per Mail an usermail@menshealth.de. Wir helfen gern! Personal Coaching Coaching Zone Dein Fitness-Ziel in greifbarer Nähe Du willst Gewicht verlieren, Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Dann bist du bei uns genau richtig. Unsere Top-Trainer holen dich genau dort ab, wo du gerade stehst und schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan - Motivation und Rückfragen inklusive. Jetzt starten

Daher ist eine proteinreiche Ernährung für den Muskelaufbau essentiell. Vor allem die Zeit nach dem Training entscheidet darüber, wie effektiv das Pumpen und Schwitzen wirklich war. Mit dem richtigen Essen nach dem Sport holst du das Beste aus dir und deinem Körper heraus.

Die besten Proteinquellen für den Muskelaufbau

Fettarme und gleichzeitig proteinreiche Fleischsorten wie Pute, Hühnchen oder Rind versorgen deine Muskulatur mit einem breiten Aminosäurespektrum. Auch Fisch ist eine richtig gute Eiweißquelle, die du regelmäßig in deinen Ernährungsplan mit aufnehmen solltest. Lachs oder Thunfisch liefern zudem lebenswichtige Omega-3 Fettsäuren, die unter anderem die Proteinaufnahme verbessern. Eier oder Milchprodukte dürfen in deinem Ernährungsplan natürlich nicht fehlen.

Auch pflanzliche Proteinlieferanten versorgen deinen Körper mit reichlich Eiweiß, wie zum Beispiel Hülsenfrüchte (Kichererbsen, Bohnen oder Linsen). Die lassen sich übrigens auch wunderbar mit tierischen Lebensmitteln kombinieren. Neben reichlich Protein sind pflanzliche Eiweißquellen zudem cholesterinfrei, reich an Ballaststoffen und komplexen Kohlenhydraten.

Das gilt übrigens nicht nur für Hülsenfrüchte, sondern auch für Quinoa oder (braunen) Reis. Dank der langkettigen Kohlenhydrate liefern sie viel Energie, daher eignen sie sich nach einem schweißtreibenden Workout perfekt als Beilage für eine Post-Workout-Mahlzeit. Die solltest du spätestens 2 Stunden nach dem Training verputzen. Alles zum Thema "Richtig essen nach dem Sport" erfährst du hier.

Partnerangebot: Proteinpulver mit Collagen

Das neue Nahrungsergänzungsmittel "Triple Perform" stärkt durch den Einsatz des Proteins Collagen Sehnen und Muskeln von Sportlern. Eine gute Collagen-Versorgung kann die Leistungsfähigkeit steigern bei der Regeneration helfen. Hier "Triple Perform" ausprobieren.

Eiweißreiche Rezepte sind für den Muskelaufbau ein absolutes Muss

Das klassische "Muskel-Menü" bestehend aus Pute, Reis und Gemüse erfüllt zwar seinen Zweck als schnelles Post-Workout-Meal, wird aber auf Dauer ziemlich langweilig. Setze auf Abwechslung: Unsere 15 Muskelaufbau-Rezepte bieten für jeden Geschmack etwas. Du brauchst noch mehr Ideen? Dann lad dir einfach unser Cookbook als PDF herunter, dort warten satte 50 Muskelaufbau-Rezepte auf dich.

Hier findest du unsere simplen Trainings- und Ernährungspläne zum Muskelaufbau als Download (ideal für Einsteiger).