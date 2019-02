Achselhaare entfernen: Darum sollten Männer Ihre Achseln rasieren

Behaarte Achseln bei Männern sind für Frauen ein No-Go, vor allem im Sommer. Wir zeigen, wie Sie Achselhaare schnell und schmerzfrei loswerden

Fast jeder zweite deutsche Mann trägt derzeit Bart. Während die Behaarung im Gesicht voll angesagt ist, stößt die unter den Armen überwiegend auf Ablehnung. Eine Umfrage von YouGov fand heraus, dass zwei Drittel der Frauen behaarte Achseln bei Männern unästhetisch – sprich unsexy – finden. Grund genug sie zu entfernen? Für viele schon. Aber nicht nur die Ästhetik ist ein Thema.

Achselhaare sind auch schlicht und ergreifend unhygienisch.Ohne Haare fließt Schweiß besser ab und staut weniger unter den Achseln. Denn die stets körperwarme, wenig belüftete Achselhöhle bietet ideale Lebens- und Vermehrungsbedingungen für Bakterien, die für die Bildung unangenehmer Gerüche verantwortlich sind. "Werden die Haare entfernt oder zu mindestens getrimmt, verringert das die Oberfläche, an der sich Schweiß, geruchsbildende Bakterien und Pilze ausbreiten können", erklärt Jörg Westhues, Deo Experte bei Rexona.

Männer, die schnell und häufig unter Schweißgeruch leiden, sollten deshalb zügig darüber nachdenken, sich ihrer Haarpracht unter den Armen zu entledigen.

>>> Die besten Strategien gegen Achselschweiss



Welche Argumente sprechen für Achselhaare? Achselhaare sorgen für bessere Kühlung "Ein Vorteil von Achselhaaren ist, dass sie den Schweiß auffangen und dieser auf diese Weise schneller verdunstet", sagt Jörg Westhues. Deshalb haben Menschen, die in heißen Klimazonen leben, evolutionsbedingt eine stärkere Achselbehaarung, da der Achselschweiß der Körperkühlung dient. Sportler, die häufig schweißtreibendes Training absolvieren, müssen hier abwägen. Rasierte Haut ist empfindlicher Die Haut unter den Achseln ist empfindlich. Wird sie regelmäßig enthaart, kann das bei einigen Männern zu z.T. schmerzhaften Irritationen führen. Behaarte Haut in den Achselhöhlen dagegen ist weniger empfindlich. Deshalb informieren wir Sie hier über die Vor- und Nachteile der besten Achselhaar-Entfernungs-Methoden für Männer.

via GIPHY

Wie kann man Achselhaare am besten entfernen? Es gibt zahlreiche Methoden, um die Achselhaare zu entfernen. Ganz schnell geht's mit dem Rasierer oder Enthaarungscreme, langanhaltender wird's mit einem Waxing und dauerhaft los werden Sie den Pelz per Laser. "Welche Methode die Beste für einen ist, muss jeder Mann letztendlich selbst entscheiden. Das hängt auch mit der Zeit, dem Budget, der Schmerzempfindlichkeit und dem gewünschtem Effekt ab", sagt Westhues. Um Ihnen die Entscheidung für die optimale Methode zu erleichtern, vergleichen wir im Folgenden die 4 gängigsten Enthaarungsmethoden für die Achseln. 1. Achselhaare rasieren Die meisten Männer bevorzugen bei der Entfernung der Körperbehaarung die Nassrasur. Kein Wunder, denn: "Die Rasur ist eine einfache, schmerzfreie und vergleichsweise kostengünstige Methode, um Achselhaare zu entfernen", sagt Westhues. Sie bräuchten dringend mal ein neues Modell? Hier geht's zum Amazon-Bestseller unter den Nassrasierern. Und so läuft's glatt: Achselhaare sollten immer von oben und von unten rasiert werden, aus dem einfachen Grund, weil sie auch in beide Richtungen wachsen. "Es empfiehlt sich, den Arm während der Rasur weit nach hinten zu Strecken. So wird die Haut in der Achselregion gestrafft und kann gründlicher rasiert werden", rät Westhues. Tipp: Wenn Sie die Achselhaare zum ersten Mal rasieren, sollten Sie sie vorher mit einer Schere stutzen. Sonst können sich die langen Haare im Rasierer verheddern und das ist äußerst unangenehm. Der Nachteil der Rasur ist, dass immer nur der sichtbare Part des Haares entfernt wird und die Stoppeln schnell nachwachsen. >>> Die besten Tools gegen Körperhaare

via GIPHY

2. Achselhaare mit Enthaarungscreme entfernen Enthaarungscreme wird in einer dicken Schicht auf die Haut aufgetragen und muss dann 10 Minuten einwirken. Mit Hilfe von Chemie werden die Haare aufgelöst, die Reste anschließend abgewaschen. An robusten Hautpartien wie den Beinen klappt das gut. An sensiblen Stellen, wie eben den Achseln, sind nicht selten schmerzhafte Rötungen die Folge. Weiteres Manko: Wie bei der Rasur wird das Haar nur oberflächlich entfernt und wächst schnell nach. Vorteil der Enthaarungscreme: Sie ist ohne große Verrenkungen machbar und absolut schmerzfrei – also, wenn es nicht zu Hautrötungen kommt. Extra sanfte Haarentfernungscreme für Männer bei amazon.de bestellen

via GIPHY