Schwimmtraining : Richtig schwimmen für Anfänger und Fortgeschrittene

Das Schwimmtraining für Anfänger und Fortgeschrittene: So lernen "absolute Anfänger" Kraulschwimmen. Plus: Wie Sie mindestens 1000 Meter am Stück durchhalten oder an alte Bestzeiten anknüpfen

So schwimmen Sie sich schlank & sexy

In keiner anderen Sportart purzeln die Kalorien so schnell, wie beim Schwimmen und dabei schonen Sie noch Ihre Gelenke. Grund genug für einen knallharter Selbsttest, bei dem 10 Men’s-Health-Kollegen 8 Wochen lang an ihrer Schwimmtechnik feilen. Profitieren Sie von ihren Erfahrungen und schwimmen Sie sich fit und schlank.

8 Wochen Schwimmtraining

Fünf Meter sind es noch. Jan kämpft sich durchs Wasser, macht sich lang. Nur noch vier Meter. Jetzt tut jeder Beinschlag weh. Drei. Bei jedem Atemzug reißt er den Mund weit auf – Sauerstoffmangel! Noch zwei. Komm, Jan, ziiieh! Der letzte Meter – langer Arm, Anschlag. Wie in Trance reißt er sich seine Brille vom Kopf. Die Augen groß, der Blick leer. Er hört kaum hin, als ihm jemand die Zeit mitteilt: 1:27 Minute über 100 Meter Kraulen. 1:27! Ungläubig schüttelt Jan den Kopf – dann lacht er plötzlich. Er hat es tatsächlich geschafft: 30 Sekunden war er im Abschlusstest schneller als vor 8 Wochen, zu Beginn der Men’s-Health-Schwimm-Challenge. Eine super Leistung!

Schwimmen macht schlank

Die Idee: Ein beinharter Selbsttest, der Ihnen zeigt, dass wir vieles von dem, worüber wir schreiben, am eigenen Leibe ausprobieren. Aber warum gerade Schwimmen? Erstens, weil in keiner anderen Sportart so schnell so viele Kalorien purzeln. Im Wasser verbrennt der Organismus Fett besonders effektiv –das liegt daran, dass die Wärmeleitfähigkeit von Wasser etwa 25-mal größer ist als die der Luft, ihr Körper also rascher auskühlt und permanent versucht, den Wärmeverlust durch erhöhten Stoffwechsel auszugleichen.

Die Herausforderungen beim Schwimmtraining für Anfänger

Außerdem ist Schwimmen technisch höchst anspruchsvoll und stellt gerade für Anfänger eine große Herausforderung dar. Denn viele tun sich schwer, Arme, Beine und Atmung im Wasser zu koordinieren. Was zu guter Letzt noch für den Kampf mit dem kühlen Nass spricht: Schwimmen ist äußerst komplex, es trainiert den ganzen Körper und schont die Gelenke, ist eine der gesündesten Sportarten überhaupt. Sie sehen, es gibt viele schlagende Argumente für so einen Schwimm-Selbsttest. Neun Männer aus unserer Redaktion sowie ein Kollege vom Lauf-Magazin „Runner’s World“ ließen sich überzeugen und nahmen teil.

Die Teilnehmer:

Die Challenger hatten unterschiedliche schwimmerische Vorerfahrungen. Anfänger wie etwa Grafiker Thomas („Wenn ich super in Form bin, schaffe ich 25 Meter am Stück – im Hundpaddeln“) und Fitness-Director Oliver („Ich laufe lieber einen Marathon, als dass ich mich auch nur eine Bahn durchs Wasser quäle“) gingen ebenso an den Start wie die langjährigen Vereinsschwimmer Arndt (Sportredakteur) und Markus (stellvertretender Chefredakteur). Um ein Training zu konzipieren, das die unterschiedlichen Ausgangspositionen berücksichtigt und entsprechende inhaltliche Schwerpunkte setzt, holten wir uns zwei Trainer der Extraklasse ins Boot.

Die Coaches:

Dirk Lange ist einer der erfolgreichsten Schwimmtrainer weltweit. Von ihm betreute Athleten stellten zahlreiche Welt- und Europarekorde auf, holten Edelmetall bei Welt- und Europameisterschaften. Seit Ende 2008 trainiert er die deutsche Nationalmannschaft. Für die Men’s-Health-Challenge gab er folgendes Ziel aus: „Die Teilnehmer sollten sich je nach Vorerfahrung in Sachen Technik, Wasserlage und Wassergefühl verbessern und spüren, was für ein kompletter und wirklich faszinierender Sport das Schwimmen ist.“

Homayun Gharavi – genannt: Home – war unser Mann für das Trockentraining. Der Regensburger Arzt und Sportwissenschaftler sollte unsere Jungs mit einem schwimmspezifischen Dehn- und Kräftigungsprogramm fit machen. „Zum Schwimmtraining gehört es dazu, an Land kraft- und bewegungstechnische Grundlagen zu legen", so Gharavi. „Die Übungen sind so konzipiert, dass sie sämtliche Muskeln des Körpers ansprechen, den Sportler stärker, beweglicher und schneller machen." Das heißt für Sie: Nicht nur beim Schwimmen, sondern auch in allen anderen Sportarten profitieren Sie von diesem Kraftprogramm – und beugen mit seiner Hilfe ganz nebenbei auch weit verbreiteten Alltagsbeschwerden vor, zum Beispiel Rückenschmerzen und Haltungsschäden.

So sieht das Schwimmtraining aus

In acht Wochen das Optimum aus jedem herausholen – so lautete das Ziel des Selbsttests. „Da man in diesem eingeschränkten Zeitraum nicht jedenSchwimmstil lernen kann, haben wir uns auf die schnellste der vier Lagen, das Kraulschwimmen, konzentriert“, so Dirk Lange. Die Teilnehmer gingen in den ersten vier Wochen jeweils zweimal, danach dreimal wöchentlich ins Wasser, je 45 Minuten in der Mittagspause. Coach Gharavi: „Längere Einheiten wären für Anfänger, die bei den ungewohnten Bewegungen im Wasser schnell viel Kraft verlieren, kontraproduktiv. Außerdem sollte das Training auch parallel zum Arbeitsalltag durchführbar sein.“

Trockenübungen und Krafttraining für Schwimmer

An den wasserfreien Tagen standen zusätzlich je einmal pro Woche 30 Minuten Joggen oder Radfahren so-wie 45 Minuten Krafttraining an. Hinzu kam das für die schwimmspezifische Beweglichkeit wichtige Stretching: 10 Minuten täglich, jeweils abends vor dem Schlafengehen. Die Trainer bildeten drei Gruppen, je nach individuellen Zielen. Für alle Gruppen gleich waren die grundlegenden Trainingselemente, es wurden aber unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt.