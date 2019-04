Low-Carb-Pancakes: 3 schnelle Pancake-Rezepte ohne Mehl und Zucker

Sie sind das perfekte Frühstück am Wochenende: Pancakes. Leider enthalten sie oft Unmengen an Mehl und Zucker. Mit diesen Tricks lässt sich der Klassiker schnell in Low-Carb-Pancakes verwandeln

Die Begriffe Low Carb und Pancakes fallen nicht häufig in einem Satz. Denn die Haupt-Zutaten der Frühstücks-Klassiker sind Mehl, Zucker, Milch und Eier. Ernähren Sie sich Low Carb, sind Kohlenhydrate jedoch kaum auf dem Speiseplan vertreten. Damit Sie nicht auf die leckeren Pfannkuchen verzichten müssen, haben wir drei Low Carb geprüfte Rezepte für Sie.

Wieso Low Carb?

Mit einer Low-Carb-Diät lassen sich effektiv Abnehmziele erreichen. Verzichten sie weitgehend auf Kohlenhydrate, stellt sich ihr Stoffwechsel um. Anstatt seine Energie aus Kohlenhydraten zu ziehen, verbrennt der Körper zur Energiegewinnung Fette. Dieser Prozess wird Ketose genannt. Auch die ungeliebten Fettreserven am Bauch können so abgebaut werden. Damit das funktioniert, müssen Sie die Low-Carb-Diät jedoch über mehrere Wochen durchhalten und in dieser Zeit weitesgehend auf Kohlenhydrate verzichten. Zum Glück können Sie mit ein paar Tricks viele Kohlenhydrate einsparen.

Worauf sollten Sie bei Low-Carb-Pancakes achten?

Die Hauptzutaten für Pancakes, Mehl und Zucker, werden durch kohlenhydratarme Alternativen wie Mandelmehl, Leinsamenmehl oder gemahlene Leinsamen, Kokosmehl oder Quinoa ausgetauscht. Passende Zutaten sind zudem Eier, Bananen, Frischkäse, Magerquark und Proteinpulver. Die fertigen Pancakes können Sie dann je nach Belieben mit frischen Beeren, Joghurt, Nüssen, Nussmuß, Samen oder pürierten Früchten genießen. Auf Schoko- und Karamellsauce, sowie Honig sollten Sie jedoch lieber verzichten.

Tipp: Wenn es mal ganz schnell gehen muss, gibt es natürlich auch fertige Backmischungen – auch Low Carb! Die Pancakes von FSA Nutrition sind dabei der Bestseller und setzen auf Molkenproteinkonzentrat. Und die Backmischung von Foodpunk ist zwar eigentlich für Waffeln, der Nussmehl-Mix macht sich aber auch als Pancake gut.

Wie werden Pancakes fluffig?

Pancakes schmecken besonders lecker, wenn sie locker, fluffig und geschmeidig sind. Damit Ihnen die leckersten Pancakes gelingen, sollten Sie diese 4 Tipps beachten:

Sprudelwasser: Verwenden Sie für den Teig etwas Sprudelwasser. Durch die Kohlensäure werden die Pfannkuchen dicker und weicher.

Verwenden Sie für den Teig etwas Sprudelwasser. Durch die Kohlensäure werden die Pfannkuchen dicker und weicher. Auf die Reihenfolge achten: Falls Sie trockene Zutaten wie Mehl (-ersatz), Proteinpulver oder Backpulver für den Teig nutzen, mischen Sie zuerst die trockenen und die nassen Zutaten separat untereinander. Erst dann vermengen Sie die trockenen mit dem nassen Teig. So wird der Teig geschmeidig.

Nicht zu stark rühren: Anstatt den Teig mit einem Handrührgerät stark zu mixen, heben Sie die Zutaten lediglich untereinander. Zu starkes Rühren lässt den Teig zusammenfallen, wodurch er flach und fest wird.

Anstatt den Teig mit einem Handrührgerät stark zu mixen, heben Sie die Zutaten lediglich untereinander. Zu starkes Rühren lässt den Teig zusammenfallen, wodurch er flach und fest wird. Eischnee: Der Profi-Tipp für lockere und luftige Pancakes. Schlagen Sie die Eier separat auf und rühren Sie das Eiweiß bis Eischnee, eine fluffig-schaumige Masse, entsteht. Durch den Eischnee werden die Pancakes locker leicht.

Hier finden Sie 3 leckere, kohlenhydratarme Pancake-Rezepte, auf die Sie selbst bei einer Low-Carb-Diät nicht verzichten müssen:

1. Rezept für Low-Carb-Pancakes mit Frischkäse