Chino-Hose: Wie trage und style ich den Hosen-Klassiker

Sie ist lässig und zählt zur Grundausstattung eines jeden Kleiderschranks: Eine Chino ist eine schicke Alternative zur Jeans und eine legere zum Anzug. So sieht's richtig cool aus

Neben einem weißen T-Shirt, einer Regular-Fit-Jeans und einem dunklem Anzug sollte jeder Mann eine Chino besitzen. Die Hose ist ein Go-To-Teil, das du immer tragen kannst, zum Beispiel, wenn du nicht sicher bist, was für ein Dress-Code angesagt ist. Du kannst eine Chino immer so stylen, dass du nicht under- oder over-dressed bist.

Ob für's Büro, den Alltag oder den Sommer-Style, das sind unsere Chino-Tipps – garantiert zum günstigsten Preis!