So macht Sport zu zweit Spaß

Gemeinsam macht Sport doppelt Laune. Wir zeigen das effektivste Workout mit dem Kumpel und die besten Tipps für das Training mit der Liebsten

Das Wichtigste im Leben vieler Männer: a) Sport und b) Zeit mit Freunden und/oder der Freundin verbringen. Damit beides zusammengeht, muss oft einiges passieren. Erste und zumeist auch die größte Hürde: ein freier Slot im Terminkalender aller Beteiligten. Außerdem müssen Ihre Kumpels zu dieser Zeit a) in der gleichen Stadt und b) motiviert sein. Verständlich, dass Sie das Maximum aus der kostbaren Zeit herausholen wollen. Wir zeigen, wie das geht.

Warum macht Sport zu zweit mehr Spaß?

Geteiltes Leid ist halbes Leid. Das gilt sowohl für den gemeinsamen Morgenlauf wie für das Studio-Workout in der Mittagspause. Der Grund: Sie fühlen sich sozial eingebunden, wenn Sie sich nicht alleine durchs Training kämpfen müssen. Plus: Ihre Sporttermine werden verpflichtend. Einfach ausfallen lassen, gilt nicht. Außerdem kann ein Partner eine große Unterstützung beim Workout sein.

Mit welchem Partner macht welcher Sport Spaß?

Als Erstes sollten Sie feststellen, wer am Start ist: der beste Kumpel, die Liebste, ein befreundetes Paar oder die komplette Clique. Je nachdem, wie viele Sie insgesamt sind, bieten sich bestimmte Sportarten an — oder eben gerade nicht. Beachvolleyball etwa ist zu zweit eher witzlos, genau wie ein Sprintduell mit der Liebsten. Das soll jetzt allerdings nicht heißen, dass Sie mit der Dame Ihres Herzens nur gemütlich die Parkbank drücken dürfen. Doch mit ihr bietet sich eher ein Sport ohne Wettkampfcharakter an, zum Beispiel Stand-up-Paddling (SUP) oder ein Bodyweight-Training.

