Keine Chance für Sonnenbrand : Die beste Sonnencreme für deinen Hauttyp

Lichttyp ist nicht gleich Hauttyp! Die obere Einteilung beschränkt sich somit nur auf die Lichtempfindlichkeit – nicht aber auf die Hautverträglichkeit. Ein optimaler Sonnenschutz ist im besten Fall auf beides, also Haut- und Lichttyp, angepasst. Hierbei wird ebenfalls zwischen vier verschiedenen Hauttypen unterschieden:

Das Sonnenbrandrisiko ist stark von deinem Lichttypen abhängig. Nach der Hautreaktion auf das erste 30-minütige Sonnenbad im Sommer unterteilt man Mitteleuropäer in vier Hauttypen: Die Lichttypen I und II haben ein deutlich höheres Risiko an Hautkrebs zu erkranken als die Typen III und IV. Zudem lässt die gleiche UV-Strahlung, die Hautkrebs verursacht, auch die Haut schneller altern. Bei gleich langer Sonneneinwirkung setzt die Faltenbildung bei Typ I und II deutlich schneller ein.

Selbst dunkle Hauttypen sollten ihre Haut nicht zu lange der Sonne aussetzen, sonst droht Sonnenbrand © puhhha / Shutterstock.com

Wie funktioniert Sonnencreme auf der Haut?

Eigentlich bildet unser Körper einen eigenen Schutz gegen UV-Strahlen und beschützt sich somit selbst vor Verbrennungen. Eigentlich – denn das Hautpigment Melanin, das unsere Haut dunkler färbt und somit schützt, wird erst dann gebildet, wenn die UV-Strahlen bereits in die Haut eingedrungen sind. Alleine schafft es unserer Körper also nicht, einen Sonnenbrand zu verhindern. Sonnencremes erweitern den körpereigenen Schutz. Doch wie funktioniert die weißte Paste auf der Haut? "Sonnencremes funktionieren durch Lichtschutzfilter, die die Energie der UV-Strahlen entweder in Wärme umwandeln, oder reflektieren", erklären die Dermatologen aus Hamburg.

>>> Die 8 größten Sonnenschutz-Mythen im Check

Bei den Lichtschutzfiltern wird zwischen zwei Filterformen unterschieden: Physikalische UV-Filter und Chemische UV-Filter. Beide beschützen die Haut vor den UV-Strahlen und funktionieren auf unterschiedliche Art und Weise: "Physikalische (oder mineralische) UV-Filter reflektieren die UV-Strahlung. Diese Filter decken das gesamte Spektrum von UVA- und UVB-Strahlen ab, sind also sogenannte Breitbandfilter. Chemische UV-Filter absorbieren Strahlung bestimmter Wellenlängen. Sie wandeln die Energie, der Strahlung auf der Haut, in Wärme um. Hierbei hat jeder chemische Filter sein charakteristisches UV-Spektrum, vor dem er schützt." Heutzutage befinden sich in den meisten Produkten eine gut abgestimmte Kombination aus beiden Filtern. Durch die Zusammensetzung beider Filter wird ein breiter und effektiver UVA- und UVB-Schutz erreicht.

Die schützende Wirkung einer Sonnencreme hängt auch von ihrem Lichtschutzfaktor (LSF) ab. Dieser zeigt dir an, um wieviel länger du dich in der Sonne aufhalten kannst. Der Lichtschutzfaktor reicht von "Niedrig" (6 und 10) über "Mittel" (15,20 und 25) bis zu "Hoch" (30 und 50) und "Sehr hoch" (50 plus). Umso höher der Lichtschutzfaktor, desto länger darf das Sonnenbad sein.