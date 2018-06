Achselschweiß stoppen: Die 8 besten Strategien gegen Achselschwitzen

Effektiv: Antitranspirantien verschließen die Schweißdrüsen © Africa Studio / Shutterstock.com

4. Sauna gegen Schwitzen unter den Achseln

Schwitzen mit Schwitzen bekämpfen? Das funktioniert so: Durch regelmäßige Saunagänge wird das Kühlsystem des Körpers trainiert und die Schweißbildung dadurch langfristig runter reguliert. Wichtig ist es, den Flüssigkeits- und Salzverlust nach der Sauna mit Wasser oder Apfelschorle wieder auszugleichen.

5. Salbei gegen übermäßiges Schwitzen

Effektive Mittel gegen Achselschweiß finden Sie auch in der Natur: Verschiedene Heilkräuter können die Schweißdrüsen so zusammenziehen, dass sie weniger Schweiß absondern. Eines der bekanntesten ist Salbei. Salbei gibt es als ätherisches Öl, Kapselpräparat oder Tee. Auch für die äußerliche Anwendung geeignet sind Deos mit ätherischen Ölen, zum Beispiel mit australischem Teebaum oder Pfefferminze.

6. Baden mit Gerbstoffen als Anti-Schwitz-Methode

Gut geeignet nicht nur gegen Achselschweiß, sondern auch bei übermäßigem Schwitzen an Händen und Füßen sind Gerbstoffe (auch als Adstringentien bekannt), denn sie verdichten die Schweißdrüßen. Grund genug, mal wieder in die Badewanne zu springen. Enstprechende Badezusätze mit Wirkstoffen wie zum Beispiel Phenol-Methanal-Harnstoff-Polykondensat finden Sie in der Apotheke.