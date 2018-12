Mitesser entfernen: Das hilft wirklich gegen Mitesser bei Männern

Kämpfen Sie auch mit den kleinen schwarzen Pünktchen auf der Haut? Mit diesen Tipps verschwinden lästige Hautunreinheiten spurlos

Mitesser sind zwar unauffälliger als Pickel, lassen Männerhaut aber ungepflegt erscheinen – obwohl ihre dunkle Färbung gar kein Schmutz ist. "Dass Mitesser schwarz sind liegt an einer chemischen Reaktion vom Hautfarbstoff Melanin mit dem Sauerstoff aus der Luft. Beide oxidieren miteinander und so entsteht die dunkle Färbung des Mitessers", weiß Susanne Martens, medizinische Kosmetikerin in der Praxis für ästhetische Medizin von Dr. Eveline Urselmann in Hamburg.

Wie entstehen Mitesser?

"Mitesser sind Talgpfropfen in einer Talgdrüse, welche durch eine Überverhornung der Haut nicht abfließen können und sich unter der Haut sammeln", erklärt Susanne Martens. Sie müssen sich das so vorstellen: Bei fettiger Haut produzieren die Poren übermäßig viel Talg, gleichzeitig sammeln sich an der Hautoberfläche abgestorbene Hautschüppchen an und versiegeln die Poren regelrecht. Das Hautfett staut sich dadurch unter dem Verschluss an. Kleine dunkle Pünktchen, die sogenannten Mitesser entstehen.

