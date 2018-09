Ein Beitrag geteilt von L'Oréal MEN EXPERT Official (@lorealmen) am Sep 20, 2018 um 8:09 PDT

Der Grund dafür, dass Hautunreinheiten vor allem in der Pubertät ausbrechen, ist die Umstellung des Hormonhaushalts. Der Organismus bildet vermehrt männliche Hormone , auch bei Mädchen, dadurch verstärkt sich sowohl die Talgproduktion als auch das Wachstum der Hornzellen. Die Talgdrüsen im Gesicht, an Rücken und Brust verstopfen so schneller.

Ebenfalls unangenehm und vielen Männern sehr peinlich: Pickel am Po. Dabei lassen sich die ganz einfach vermeiden. "Wechseln Sie jeden Tag Ihre Unterwäsche und jede Woche Ihr Bettzeug. Wahrscheinlich handelt es sich nur um kleinere Haarbalg-Entzündungen", so Dermatologe Afschin Fatemi, ärztlicher Leiter der S-thetic-Clinic in Unna. Trotzdem sollten Sie sich aus der Apotheke ein mildes, desinfizierendes Duschgel besorgen, damit die Pickel schnell verschwinden. "Wenn Sie aber große, eitrige Pickel am Hintern haben, leiden Sie vermutlich an einer speziellen und schweren Form von Akne", warnt der Facharzt. In diesem Fall muss sich ein Dermatologe die Entzündungen ansehen. Übrigens: Die von dem Problem Betroffenen sind zu 95 Prozent Raucher, denn Nikotin führt oft zu Entzündungen in den Talgdrüsen.

Fettige Haut neigt am stärksten zu Mitessern und Pickeln. Die Hornschicht ist nämlich im Vergleich viel dicker, die Poren schließen sich dadurch schneller und verstopfen leicht. Besonders Menschen mit fettiger Haut sollten ruhig zweimal pro Woche ihr Gesicht peelen, um abgestorbene Hautschüppchen, Schmutz und überschüssiges Fett zu entfernen. Und sie können auch ein Tonic mit Alkohol benutzen. Zugleich sollten sie aber nicht vergessen, ihre Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen, damit sie immer schön geschmeidig bleibt. Verzichten Sie aber in jedem Fall auf alle Produkte, die Fett enthalten, sonst könnte es passieren, dass Sie Ihre Haut damit überfrachten. Viel besser: Cremes, die feuchtigkeitsspendend, aber fettregulierend wirken.

Wann sollte ich mit Hautunreinheiten zum Arzt?

Je häufiger Sie unter eitrigen Pickeln leiden, desto eher sollten Sie Hilfe suchen, statt mit frei verkäuflichen Produkten allein dagegen zu kämpfen. Ist nach 4 Wochen keine deutliche Besserung des Hautbildes zu erkennen, heißt es: Ab zum Hautarzt! Das gilt auch für alle, die noch in der Pubertät stecken. Der Hautarzt kann Form und Stärke der vorliegenden Akne einschätzen und die Erfolgsaussichten der verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten bewerten. Dazu gehören Salben mit schälenden und antibakteriellen Wirkstoffen wie Benzoylperoxid oder Vitamin A-Säure, die man lokal aufträgt. Beide sind gut verträglich, können aber vor allem zu Beginn der Behandlung ein wenig brennen. Cremes mit dem Antibiotikum Erythromycin werden dagegen großflächig auf befallene Hautbezirke aufgetragen.

Ist Ausdrücken wirklich so schlimm?

Ja, ja und nochmal ja! Grundsätzlich gilt für alle Pickelgeplagten: Drücken und Quetschen verboten! Vor allem gilt diese Regel für Pickel, die tief in der Haut sitzen. Das Drücken und Quetschen mit den Fingern kann zum einen die Haut verletzen, sodass bleibende Narben und tiefe Krater entstehen. Zum anderen können durch Schmutz an den Fingern weitere Bakterien in die Poren gelangen, was das ganze Drama nur noch verschlimmert. Besser: Kühlen! Kälte sorgt dafür, dass der Pickel nicht mehr so weh tut. Die Entzündung wird gemindert und die Schwellung und Rötung lassen nach.

Kann ich unreiner Haut mit der richtigen Ernährung vorbeugen?

Der Zusammenhang zwischen Ernährung und Hautproblemen ist noch nicht hinreichend belegt. Dennoch gibt es Hinweise, dass bestimmte Nahrungsmittel das Hautbild von Innen heraus verbessern können und so der Neubildung von Pickeln vorbeugen. Ein wichtiger Bestandteil Ihrer Ernährung sollte beispielsweise Zink sein: Käse, Austern, Bohnen und Sonnenblumenkerne enthalten sehr viel davon. Zusätzlich zu Zink sollten Menschen mit Neigung zu unreiner Haut auf ausreichend Selen in der Nahrung achten. Es ist für die Hauterneuerung zuständig und schützt zusätzlich vor freien Radikalen, die die Hautalterung beschleunigen. Gute Selenquellen sind Milch und Gemüse sowie brauner Reis oder Hafer.

Extra-Tipp: Nehmen Sie außerdem viel Eisen zu sich. Es unterstützt den Transport von Sauerstoff in die Haut und ist damit sehr wichtig für einen guten Teint. Nahrungsmittel wie Fleisch, Fisch und Radieschen enthalten Eisen. Und zu guter Letzt: Vitamine, Vitamine, Vitamine! Vitamin C hilft dem Körper, Wunden schneller zu heilen und kann so auch dazu beitragen, dass Pickel verschwinden. Es ist in Zitrusfrüchten wie Zitronen oder Kiwis enthalten. Um das Nachwachsen neuer Haut zu beschleunigen, essen Sie viel Biotinhaltiges – auch als Vitamin H bekannt. Biotin ist in Spinat und Champignons zu finden. Zu empfehlen sind außerdem tierische Produkte, die viel Vitamin A enthalten, wie zum Beispiel Fleisch. Es hilft gegen die Verhornung der Haut. Man findet es auch in Möhren oder Eiern.

