Zuckerarmes Obst: 20 Obstsorten, die schlank machen

Erdbeeren: Platz 7 der zuckerärmsten Obstsorten

100 Gramm Erdbeeren enthalten 6 Gramm* Kohlenhydrate.

Obwohl Erdbeeren so süß schmecken, gehören sie zu den Obstsorten, die besonders wenig Fruchtzucker und dementsprechend auch wenig Kalorien enthalten. Pro 100 Gramm bringen Erdbeeren es nur auf 32 kcal und 2,3 Gramm Fruktose. Auchbeim Vitamingehalt können sie punkten: Sie liefern reichlich Folsäure, Kalium und Vitamin C und viel Kalium. Mit einer 200-Gramm-Portion Erdbeeren Sie sogar Ihren Tagesbedarf an Vitamin C.

*Platz 7 gehört ihr, da sie weniger Kalorien hat als Brombeere und Heidelbeere – bei gleicher Zuckermenge.