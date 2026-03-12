Der neue Lauftrend "Slow Sprinting" – was dahintersteckt

Schneller werden durch langsames Rennen? Wie das? Erklären wir dir. Statt endloser Joggingrunden setzt der Ansatz "Slow Sprinting" auf kurze, kontrollierte Sprints in moderatem Tempo. Damit trainierst du die schnellen Muskelfasern, ohne sie zu überlasten. Dein Körper lernt, effizienter zu laufen – und das macht dich langfristig schneller.