Der neue Lauftrend "Slow Sprinting" – was dahintersteckt

Schneller werden durch langsames Rennen? Wie das? Erklären wir dir. Statt endloser Joggingrunden setzt der Ansatz "Slow Sprinting" auf kurze, kontrollierte Sprints in moderatem Tempo. Damit trainierst du die schnellen Muskelfasern, ohne sie zu überlasten. Dein Körper lernt, effizienter zu laufen – und das macht dich langfristig schneller.
Das Prinzip: High-Low statt Dauerjoggen
Slow Sprinting basiert auf einer simplen, aber extrem effektiven Logik.
- Kurz sprinten, aber nicht maximal: Du läufst schneller als beim Joggen, aber deutlich unter deinem 100‑Prozent‑Limit, etwa 60–80 Prozent Intensität.
- Lange, entspannte Pausen: Zwischen den Sprints wird gegangen oder locker gejoggt. Das Nervensystem erholt sich, die Technik bleibt sauber.
- Wenige Wiederholungen, hoher Effekt: Statt 45 Minuten Dauerlauf reichen 10 bis 15 Minuten Slow Sprinting, um Geschwindigkeit, Kraft und Ausdauer gleichzeitig zu verbessern.
Für wen ist Slow Sprinting geeignet?
Der Trend ist ideal für Männer, die:
- keine Lust auf stundenlanges Joggen haben
- schneller werden wollen, ohne sich zu verletzen
- mehr Power aufbauen möchten
- wenig Zeit haben, aber maximale Wirkung wollen
- aus dem Winter kommen und wieder ins Laufen einsteigen wollen
Besonders spannend: Auch für Einsteiger ist Slow Sprinting geeignet, weil die Intensität kontrolliert bleibt und die Pausen lang sind.
Umsetzungsbeispiel: Slow Sprinting für 10 Minuten
Das folgende einfache Trainingsprogramm kannst du sofort ausprobieren.
1. Warm-up – 3 Minuten
- Locker gehen oder leicht joggen
- 2 kurze Technikdrills (z. B. Kniehebelauf, Anfersen)
2. Slow Sprints – 5 Minuten
- 20 Sekunden Sprint bei 60–80 Prozent
- 40–60 Sekunden Gehen, 5–6 Wiederholungen
3. Cool-down – 2 Minuten
- Locker gehen
- Atmung runterfahren
Regel: Saubere Technik vor Geschwindigkeit. Slow Sprinting ist kontrollierte Power, kein Ego-Run.
FAQ: Die häufigsten Fragen zu Slow Sprinting
Slow Sprinting ist ein Laufansatz, bei dem du kurze Sprints mit 60–80 Prozent Intensität läufst und lange Pausen einlegst. Es kombiniert Technik, Schnelligkeit und Ausdauer ohne Überlastung.
Durch kontrollierte Sprints trainierst du die schnellen Muskelfasern, verbesserst deine Lauftechnik und entlastest gleichzeitig das Nervensystem. Das führt langfristig zu mehr Speed.
Für viele ja. Es spart Zeit, schont Gelenke und verbessert Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer gleichzeitig. Dauerjoggen baut Ausdauer auf, aber nicht unbedingt Geschwindigkeit.
Für Ungeübte ebenso wie für alle, die schneller werden wollen, aber keine Lust auf lange Joggingrunden haben. Auch ideal für diejenigen, die wenig Zeit haben.
2–3 Einheiten pro Woche reichen aus. Die Intensität ist moderat, aber der Trainingsreiz hoch – deshalb sind ausreichend Pausen zwischen den Sessions wichtig.