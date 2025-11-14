Verena Gaupp

Nach einigen Jahren als vielreisende Redakteurin und Chefin vom Dienst bei einem internationalen Fachmagazin folgte für Verena die Freiberuflichkeit als Journalistin und Autorin. Zu ihren Themenschwerpunkten zählen Reisen, Architektur und Design. Neben Auftragsarbeiten schreibt sie literarische Texte, die in verschiedenen Anthologien erschienen sind.

Um sich fit zu halten, macht sie seit dem Studium regelmäßig Step-Aerobic und Krafttraining im Wechsel. Zu ihrem Gesundheits-Programm gehört außerdem eine vorwiegend vegane Ernährung, in der Regel selbst gekocht und frei variiert – wenn möglich mit frischen Kräutern aus dem Garten.

Verena arbeitet gern von verschiedenen Standorten aus, insbesondere in Frankreich und Italien, wo sie sich seit ihrem Romanistik-Studium immer wieder fast wie zuhause fühlt. Sie ist in ihrer Freizeit eine Schönwetter-Wanderin – am liebsten auf Küstenwegen mit Blick aufs Meer mit einem anschließenden Bad in den Wellen.