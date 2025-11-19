Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
Finde deinen passenden Plan
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
LifeMenü aufklappen
Reise
StyleMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
HoroskopeMenü aufklappen
Zur Startseite
Deals

Black Week Angebote: Erlebnisse verschenken und selbst genießen – bis zu 30 % Rabatt!

Black Week bei Jochen Schweizer
Black Week Sale: Erlebnisse verschenken und selbst genießen – bis zu 30 % Rabatt!

Jochen Schweizer hat zur Black Week eine exklusive Aktion gestartet, bei der du auf ausgewählte Erlebnisse und Geschenkboxen bis zu 30 % Rabatt bekommst
ArtikeldatumVeröffentlicht am 19.11.2025
Als Favorit speichern
Jochen Schweizer
Foto: gettyimages/Dmytro Aksonov

Du willst schon länger etwas Neues ausprobieren, ein unvergessliches Abenteuer erleben oder suchst das perfekte Geschenk, das wirklich in Erinnerung bleibt? Dann ist jetzt die beste Gelegenheit: Jochen Schweizer bietet zur Black Week exklusive Rabatte auf zahlreiche Event-Erlebnisse, Outdoor-Abenteuer und hochwertige Geschenkboxen – bis zu 30 % reduziert, nur vom 12.11. bis 01.12.2025.

Die Highlights der Jochen Schweizer Black Week

Von Schneeschuhwandern über Husky-Touren bis zum Airboarding ist für jeden Geschmack etwas dabei. Perfekt, um selbst aktiv zu werden oder anderen ein Erlebnis zu schenken, das garantiert in Erinnerung bleibt.

Erlebnis-Highlights (bis zu 30 % reduziert):

Die Geschenkboxen – jetzt reduziert!

Egal ob Abenteuer, Genuss oder Entspannung: Die Auswahl ist riesig! Hier sind die Topseller-Geschenkboxen:

Fazit