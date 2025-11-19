Black Week Angebote: Erlebnisse verschenken und selbst genießen – bis zu 30 % Rabatt!

Du willst schon länger etwas Neues ausprobieren, ein unvergessliches Abenteuer erleben oder suchst das perfekte Geschenk, das wirklich in Erinnerung bleibt? Dann ist jetzt die beste Gelegenheit: Jochen Schweizer bietet zur Black Week exklusive Rabatte auf zahlreiche Event-Erlebnisse, Outdoor-Abenteuer und hochwertige Geschenkboxen – bis zu 30 % reduziert, nur vom 12.11. bis 01.12.2025.
Die Highlights der Jochen Schweizer Black Week
Von Schneeschuhwandern über Husky-Touren bis zum Airboarding ist für jeden Geschmack etwas dabei. Perfekt, um selbst aktiv zu werden oder anderen ein Erlebnis zu schenken, das garantiert in Erinnerung bleibt.
Erlebnis-Highlights (bis zu 30 % reduziert):
- Schneeschuhwandern – 20 % Rabatt
- Quad Schnuppertour – 25 % Rabatt
- Winter-Abenteuertag in Tirol – 10 % Rabatt
- Husky Schneeschuhtrekking – 20 % Rabatt
- Airboarding für 2 – 10 % Rabatt
Die Geschenkboxen – jetzt reduziert!
Egal ob Abenteuer, Genuss oder Entspannung: Die Auswahl ist riesig! Hier sind die Topseller-Geschenkboxen: