Augencremes für Männer Warum du unbedingt eine Augencreme brauchst und welche 3 am besten sind

Haut ist Haut? Nicht ganz. Denn was viele vielleicht nicht wissen: Die Haut um die Augenpartie ist noch einmal dünner als die restliche Gesichtshaut und besitzt deutlich weniger Talgdrüsen. "Da man sehr häufig blinzelt und die Mimik für kleine Knitterfältchen sorgt, verliert der Bereich schneller an Elastizität. Auch für kaltes Wetter oder UV-Strahlung ist die Haut am Auge empfindlicher und braucht deshalb besonderen Schutz", weiß Ärztin Dr. Emi Arpa, Inhaberin der Praxis Dr. Emi für ästhetischen Medizin und Dermatologie in Berlin.

Kann ich auch normale Gesichtscreme für die Augen nutzen?

"Natürlich kann man seine reguläre Gesichtscreme im gesamten Gesicht und damit auch in der Augenregion auftragen. Meistens tun wir dies ohnehin schon", erzählt uns Dr. Arpa im Interview. Es lohnt sich aber laut der Hautexpertin, zusätzlich zu einer guten Gesichtscreme, in eine passende Augenpflege zu investieren, um die Haut der Augenpartie optimal zu pflegen. "Denn die Augenpartie hat wie eingangs erwähnt nur geringe Feuchtigkeitsdepots. Deshalb trocknet sie schneller aus. Dies kann zu Reizungen, Rötung und Schuppung führen und schließlich zu Fältchen."

Woran erkenne ich eine gute Augenpflege?

Eine gute Augenpflege sollte in erster Linie viel Feuchtigkeit spenden. Glycerin, Antioxidantien, Liposome oder Hyaluronsäure sind laut Dr. Arpa wirksame Bestandteile einer guten Augencreme. Absolute No-gos seien hingegen Duft- oder Farbstoffe. "Auch Silikone, Paraffine oder Parabene sollten gemieden werden", findet Dr. Arpa und fährt fort: "Da UV-Strahlung auch zur Hautalterung beiträgt, sollte die Augenpartie wie eingangs erwähnt gut davor geschützt werden." Also: Sonnenbrille tragen und auf eine Augencreme mit hohem UV-Schutz setzen.

Unser Favorit für eine trockene Augenpartie:

La Roche-Posay "Hydraphase Intense Augencreme"

PR La Roche-Posay "Hydraphase Intense Eyes" spendet intensiv Feuchtigkeit mit Hyaluronsäure

Hier bekommst du die Augenpflege in der Online-Apotheke

Welche Augencremes helfen bei dicken Augen?

"Schlafmangel, salzige, fettige Nahrung und Alkoholkonsum führen zu geschwollenen Augen bzw. lassen einen müder erscheinen. Hierbei können bereits kühlende Jadesteinroller helfen. Aber auch Augenpflegeprodukte in Form von Gelen oder kühl gelagerte Augencremes helfen ebenfalls. Koffein oder Grünteeextrakten sind Gerbstoffe, die den Lymphabfluss anregen und so abschwellend wirken", erklärt Dr. Emi Arpa.

Unser Favorit gegen Tränensäcke:

Paula's Choice "Anti-Aging Augengel"

PR Kühlt durch den Applikator und zieht schnell ein: "Resist Anti-Aging Augengel" von Paula's Choice

Jetzt zum Spitzenpreis bei de Bijenkorf bestellen

Welche Cremes helfen bei dunklen Augenringen?

"Gegen dunkle Augenringe helfen aufhellende Substanzen wie Vitamin C oder Retinol“, weiß Dr. Arpa. Erwarte aber kein Wunder über Nacht. Bis die Stoffe wirken, dauert es mitunter Wochen bis Monate. Geduld ist gefragt. Übrigens: Nicht immer sind durchfeierte Nächte schuld an dunklen Schatten: "Bei manchen Menschen ist die Haut um die Augen von Natur aus besonders stark pigmentiert. Auch können Gefäße hier besonders gut durchscheinen, da die Haut hier am dünnsten ist. Ebenfalls haben Menschen mit Neurodermitis häufig dunkle Ringe an den Augen, dies sollte dann aber regelmäßig durch Dermatolog:innen betreut werden."

Unser Favorit gegen Augenringe:

Augustinus Bader "The Eye Cream"

PR Teuer, aber effektiv: Augustinus Bader "The Eye Cream" lindert Augenringe und Fältchen

Hier kannst du "The Eye Cream" von Augustinus Bader bestellen

Und wenn Cremes nicht helfen?

Dr. Arpa erklärt: "Je nach Ausprägung und Wunsch der Patient:innen gibt es einige Möglichkeiten, um den Bereich der Augen frischer und wacher aussehen zu lassen. Bei Krähenfüßen eignet sich z.B. Botulinumtoxin sehr gut, um die Mimikfältchen zu glätten bzw. einer tieferen Ausprägung vorzubeugen. Hyaluronsäure bzw. Skinbooster können in der Tränenrille angewendet werden. Hierdurch sieht man weniger müde aus und gegebenenfalls können dunklere Augenschatten ausgeglichen werden. Zur Behandlung von Knitterfältchen im Augenbereich eignen sich aber auch sehr gut Mesotherapie oder eine Eigenblutbehandlung, um den Bereich aufzupolstern und einen neuen Glow zu erreichen. Natürlich hängt alles von der individuellen Anatomie ab. Auf die Wünsche und Erwartungen wird dann in einem ärztlichen Aufklärungsgespräch eingegangen, sodass man gemeinsam den besten Weg findet." Wie bei allen medizinischen Eingriffen gilt: Was wirkt, kann potenziell auch Nebenwirkungen haben. Ein:e gute:r Ärzt:in klärt im Beratungsgespräch darüber auf.

Trockene Haut? Augenringe? Tränensäcke? Mit der richtigen Augencreme nicht länger dein Problem. Welche Augencremes am besten sind und zu dir passen, weißt du nun. Jetzt musst du sie nur noch regelmäßig benutzen.