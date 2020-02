Feuchtigkeitscreme für Männer Die 5 besten Gesichtscremes für jeden Hauttyp

Gesicht waschen und fertig? Für viele Männer das höchste der Gefühle. Dabei ist es extrem wichtig, dass du deine Haut nach der Reinigung noch mit Feuchtigkeit versorgst – denn jeder Wasserkontakt entzieht Feuchtigkeit. Eine Gesichtscreme gibt sie deiner Haut zurück, stärkt den hauteigenen Schutzfilm und verhindert so, dass die Haut austrocknet.

Braucht Männerhaut spezielle Pflege?

"Es gibt evolutionsbedingt und durch Hormone gesteuert eine Reihe von Unterschieden zwischen der Haut von Männern und Frauen", erklärt der Hautarzt Dr. med. Philipp Marcel Buck aus Hamburg. "Das Sexualhormon Testosteron ist dafür verantwortlich, dass Männer eine 20 Prozent dickere Haut haben", erklärt der Dermatologe. "Ein weiterer Unterschied ist die Talgproduktion", erklärt Buck: "Männerhaut produziert im Schnitt doppelt so viel Fett wie Frauenhaut, die sehr viel weniger Talgdrüsen aufweist."

Kann ein Mann auch Hautpflege für Frauen benutzen?

"Es gibt innerhalb beider Geschlechter trotzdem die komplette Bandbreite von sehr trockener bis zu sehr fettiger Haut. Die Produkte für den jeweiligen Hauttyp können also problemlos untereinander ausgetauscht werden." Denn auch wenn dir die Werbung etwas anderes weis machen will: "Die Hauptunterschiede zwischen Produkten für Frauen und Männer bestehen im Duft und im Verpackungsdesign."

Was sind die besten Gesichtscremes für Männer?

Wir haben uns einmal quer durchs Sortiment getestet. Die Cremes, die uns überzeugt haben, stellen wir hier vor. Damit du ganz genau weißt, für welchen Moisturizer du dein Geld guten Gewissens ausgeben kannst.

1. Vegane Feuchtigkeitscreme für normale Haut

Deine Haut ist nicht übermäßig trocken oder fettig, könnte aber ein wenig frischer aussehen? Dann solltest du diese Pflege testen. Lass dich vom ersten Eindruck nicht täuschen: Die Creme ist erstmal etwas klebrig, zieht aber innerhalb einer Minute komplett ein – ohne einen Film zu hinterlassen. Die Haut fühlt sich den ganzen Tag ideal mit Feuchtigkeit versorgt an. Riesen Pluspunkt: Die Formel mit Hafer- und Feigenmilch ist komplett vegan und tierversuchsfrei.

Milk / PR Der "Vegan Milk Moisturizer" von Milk pflegt intensiv, ohne zu kleben. Um 38 Euro

2. Mattierende Bio-Pflege für Mischhaut

Von Cremes bekommst du immer Pickel oder reagierst sonst irgendwie empfindlich? Das wird dir mit der Bio-Pflege von Dr. Hauschka bestimmt nicht passieren. Die enthaltene Melisse wirkt beruhigend und ausgleichend. Letzteres macht sie zur perfekten Wahl für Mischhaut, weil sie Fettglanz auf der T-Zone (Stirn, Nase, Kinn) minimiert und gleichzeitig die trockenen Wangen mit Feuchtigkeit versorgt.

Dr. Hauschka / PR Spendet Feuchtigkeit und mattiert: die Tagespflege Melisse von Dr. Hauschka

Hier bekommst du die Bio-Creme für Mischhaut

3. Beruhigende Pflege für rasurgestresste Haut

Dieses Fluid speziell für Männer zieht ruckzuck ein und fettet nicht. Durch den Pumpspender lässt sich die Creme perfekt dosieren – für Gesicht und Hals reichen zwei Hübe. Die Haut fühlt sich nach dem Eincremen weich und gut mit Feuchtigkeit versorgt an. Toll: Auch Rasurbrand wird gelindert, ein After-Shave brauchst du nicht mehr.

Clarins / PR Der Baume Super Hydratant von Clarins ersetzt das After-Shave

Hier bekommst du die Pflege für rasurgestresste Haut

4. Reichhaltige Luxus-Pflege für sehr trockene Haut

Diese Creme ist perfekt für sehr trockene Haut, denn sie enthält Vitamin E und Jojoba Öl – zwei der reichhaltigsten Inhaltsstoffe in Hautpflegeprodukten.Trotzdem fühlt sich die Pflege keinesfalls fettig oder gar klebrig an. Im Gegenteil: Sie zieht verhältnismäßig schnell ein und hinterlässt die Haut ohne Ölglanz. Mit 96 Euro ist sie alles andere als günstig, da du immer nur eine kleine Menge brauchst, hast du aber lange etwas von einem Tiegel.

PR / Malin & Goetz Die Advanced Renewal Cream von Malin & Goetz schützt trockene Haut. Um 96 Euro

5. Leichte Pflege für normale bis leicht trockene Haut

Deine Haut ist nicht übermäßig trocken, könnte aber etwas frischer aussehen? Dann solltest du diesen Moisturizer ausprobieren – die rein natürliche Formel mit Stiefmütterchen, Kamille und Calendula fühlt sich angenehm leicht ein, zieht sofort ein und hinterlässt ein richtig gutes Hautgefühl, ohne zu glänzen oder zu mattierten.

Weleda / PR Eignet sich für normale bis trockene Haut: Skin Food Light von Weleda

Hier gibt's die Naturkosmetik zu kaufen

Viele Männer finden es nervig, Gesichtscreme zu benutzen. Aber mal ehrlich: Eincremen selbst geht in Sekunden, hält aber für Stunden. Und in den paar Minuten, in denen die Creme einzieht, kannst du zum Beispiel deine Haare stylen.