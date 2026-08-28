Die 5 besten Gesichtscremes für jeden Hauttyp

Gesicht waschen, abtrocknen, fertig – so läuft Hautpflege bei vielen Männern. Doch genau dabei verliert deine Haut Feuchtigkeit und wird durch Rasur, Wetter und Stress zusätzlich gereizt.

Eine gute Gesichtscreme ist deshalb die einfachste Maßnahme für ein gepflegtes, ruhiges Hautbild. Welche Creme zu dir passt, hängt vor allem von einem Punkt ab: deinem Hauttyp.

Warum du eine Feuchtigkeitscreme benutzen solltest Mit jeder Gesichtswäsche entziehst du deiner Haut Feuchtigkeit. Durch die Rasur oder Bartpflege wird sie zusätzlich strapaziert. Gib deiner Haut also etwas zurück und setze auf eine Gesichtscreme. Vor allem nach der Rasur kann eine Feuchtigkeitspflege Irritationen lindern und die Haut beruhigen. Gleichzeitig stärkst du den natürlichen Schutzfilm – der hilft, Umweltreize abzuwehren und Austrocknung zu verhindern.

Im Sommer pflegt dich die Gesichtscreme für Männer nach dem Sonnenbad, im Winter schützt sie vor trockener Heizungsluft. So kannst du frühzeitige Hautalterung effektiv verhindern und den kleinen Fältchen rund um Mund und Augen das Leben ein bisschen schwerer machen. Bei regelmäßiger Pflege wirkt deine Haut gesund, glatt und gepflegt.

gettyimages/Maridav Gesicht waschen, fertig? Gib deiner Haut zurück, was du ihr entziehst – mit einer passenden Feuchtigkeitscreme für Männer.



Infobox: So erkennst du schnell deinen Hauttyp● Trockene Haut: spannt, wirkt rau, schuppt evtl.

● Empfindliche Haut: reagiert schnell mit Rötung/Brennen, besonders nach der Rasur

● Fettige/ölige Haut: glänzt schnell, größere Poren, neigt zu Unreinheiten

● Mischhaut: T-Zone fettig, Wangen eher trocken

● Gestresste Haut: gerötet, "unruhig", Barrierestörung (fühlt sich oft gleichzeitig trocken und gereizt an)

Unsere Favoriten: 5 Gesichtscremes, die sich im Alltag bewähren Wir haben die beste Gesichtscreme für Männer gesucht und uns einmal quer durchs Sortiment getestet. Die Produkte, die uns überzeugt haben, stellen wir dir hier vor. Finde die für dich beste Männer-Gesichtscreme und gönne deiner Haut die wertvolle Pflege!

1. Beste Hautcreme für Männer für alle Hauttypen

Deine Haut ist nicht übermäßig trocken oder fettig, könnte aber ein wenig frischer aussehen? Dann solltest du die Pflege "Paula’s Choice RESIST Barrier Repair Advanced Moisturizer" unbedingt einmal testen. Lass dich vom ersten Eindruck nicht täuschen: Die Creme wirkt erst einmal recht reichhaltig. Aber keine Bange: Sie lässt sich perfekt auftragen und zieht innerhalb einer Minute komplett ein – ohne einen Film zu hinterlassen.

Was macht diese Creme außerdem so gut? Dies: Eine wirkungsvolle Verbindung aus fünf hautidentischen Ceramiden stellt die natürliche Hautschutzbarriere wieder her. Die Creme regt die körpereigenen Ceramide an. So pflegt sich die Haut quasi selbst und die Hautschutzbarriere kann wieder optimal arbeiten. Probiere die Gesichtscreme für Männer aus und genieße das Gefühl, dass du den ganzen Tag lang ideal mit Feuchtigkeit versorgt bist.

2. Beste Männer-Gesichtscreme für (sehr) trockene Haut

Diese Creme ist perfekt für sehr trockene Haut und für Männergesichter, die schon einige Jahre auf dem Buckel … oder vielmehr auf den Wangenknochen haben. Die Gesichtscreme für Männer enthält Schneckenschleim-Filtrat. Ja, du hast richtig gelesen: Schnecken-Sekret wird in der koreanischen Hautpflege häufig eingesetzt, weil es besonders pflegend und hautfreundlich ist.

Im ersten Moment klingt das etwas komisch. Dieser besondere Inhaltsstoff in der "Advanced Snail 92 All in one Cream" von COSRX ist aber vollkommen geruchsfrei und ein toller Feuchtigkeits-Booster für deine Haut. Die schleimige Konsistenz ist etwas gewöhnungsbedürftig, fühlt sich aber nicht fettig oder klebrig an. Im Gegenteil: Sie zieht verhältnismäßig schnell ein und verhilft der Haut zu einem erfrischten Look.

3. Beste Feuchtigkeitscreme für Männer bei trockener und empfindlicher Haut

Wann du die Feuchtigkeitscreme für Männer von Weleda aufträgst, ist ganz dir überlassen: Ob morgens oder abends oder zu beiden Gelegenheiten – das Produkt ist angenehm leicht und zieht sofort ein. Die enthaltenen Öle von Sesam und Jojoba pflegen, Bienen- und Carnaubawachs schützen deine Haut. Auszüge aus der Eibischwurzel beruhigen sie zusätzlich und helfen ihr, die Feuchtigkeit zu bewahren. So kannst du dich schon bald über mehr Elastizität und Spannkraft im Gesicht und damit über ein frisches Aussehen und einen gesunden Teint freuen. Erlebe den maskulinen Duft der Gesichtscreme, die von Öko-Test mit dem Prädikat "sehr gut" ausgezeichnet wurde.

4. Beste Feuchtigkeitscreme für Männer bei geröteter und gestresster Haut

Hast du schon von Centella Asiatica (aka Tigergras oder Cica) gehört? Diesen angesagten, natürlichen Wirkstoff findet man inzwischen in vielen kosmetischen Produkten. Das liegt vor allem daran, dass er eine sehr beruhigende Wirkung hat und von jedem Hauttyp vertragen wird. Vor allem, wenn du zu Rötungen und Hautirritationen neigst, ist eine Tagespflege mit Tigergras eine gute Wahl: Sie sorgt kurz- und langfristig für eine gesunde, stabile Hautbarriere. Solltest du sehr empfindliche Haut haben, kannst du die "Cicapair Cream" von Dr.Jart+ als tägliche Pflege nutzen. Sie ist eindeutig eine der besten Gesichtscremes für den Mann. Zusätzlich eignet sie sich sehr gut als Aftershave-Ersatz.

5. Beste Gesichtscreme für den Mann für ölige und fettige Haut

Deine Haut neigt zu einem fettig-öligen Glanz, obwohl du nicht schwitzt? Mit diesem Problem bist du nicht allein. Das liegt vor allem an einer überschüssigen Talgproduktion, die du mit der richtigen Tagespflege aber locker in den Griff bekommst. Unser Favorit bei glänzender Haut ist der "Ultra Repair Oil-Control Moisturizer" von First Aid Beauty. Diese Creme enthält AHA- und BHA-Säuren (Alpha-Hydroxy- und Beta-Hydroxysäuren), die eine porenreinigende Wirkung haben. Diese reduzieren langfristig Unreinheiten, entfernen abgestorbene Hautschüppchen und sorgen für einen ausgeglichenen Hautton.

Wichtig: Im Sommer solltest du zusätzlich zu einer leichten Sonnencreme greifen, da die Peeling-Säuren die Haut etwas anfälliger für UV-Strahlen machen können.

Männerhaut verstehen: Was wirklich anders ist Tatsächlich sind Männerhaut und Frauenhaut nicht identisch. "Es gibt evolutionsbedingt und durch Hormone gesteuert eine Reihe von Unterschieden zwischen der Haut von Männern und Frauen", erklärt der Hautarzt Dr. med. Philipp Marcel Buck aus Hamburg.

"Das Sexualhormon Testosteron ist dafür verantwortlich, dass Männer eine um 20 Prozent dickere Haut haben", erklärt der Dermatologe. "Ein weiterer Unterschied ist die Talgproduktion", erklärt Buck: "Männerhaut produziert im Schnitt doppelt so viel Fett wie Frauenhaut, die sehr viel weniger Talgdrüsen aufweist."

Was du daraus ableiten kannst: Viele Männer brauchen Produkte, die einerseits Feuchtigkeit liefern, andererseits aber nicht fettig glänzen – und nach der Rasur beruhigen.

Das sind die besten Cleanser für Männerhaut

Hautpflege für Frauen benutzen – geht das? Ja, das ist kein Problem, wie unser Experte erklärt: "Es gibt innerhalb beider Geschlechter die komplette Bandbreite von sehr trockener bis zu sehr fettiger Haut. Die Produkte für den jeweiligen Hauttyp können also problemlos untereinander ausgetauscht werden." Denn auch wenn dir die Werbung etwas anderes weismachen will: "Die Hauptunterschiede zwischen Produkten für Frauen und Männer bestehen im Duft und im Verpackungsdesign", so Buck.

gettyimages/miniseries Männer- oder Frauenprodukt? Deiner Haut ist das egal – Hauptsache, es passt zu deinem Hauttyp.





So nutzt du deine Gesichtscreme richtig Die beste Creme bringt wenig, wenn sie falsch angewendet wird. Für maximale Wirkung reichen ein paar Basics:

Nach dem Waschen auftragen , solange die Haut noch leicht feucht ist (bindet Feuchtigkeit besser).

, solange die Haut noch leicht feucht ist (bindet Feuchtigkeit besser). Erbsengroße Menge reicht meistens – zu viel kann glänzen oder krümeln.

reicht meistens – zu viel kann glänzen oder krümeln. Morgens + abends ist ideal, aber auch "nur morgens" ist besser als gar nicht.

ist ideal, aber auch "nur morgens" ist besser als gar nicht. Tagsüber Sonnenschutz: Wenn du AHA/BHA nutzt (oder viel draußen bist), gehört SPF eigentlich dazu.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Gesichtscreme für Männer Welche Reihenfolge gilt: Rasur, Aftershave, Creme? Erst rasieren, dann (wenn du willst) ein mildes, alkoholfreies Aftershave oder beruhigendes Produkt – danach die Feuchtigkeitscreme. Viele kommen auch klar, wenn die Creme das Aftershave ersetzt (besonders bei empfindlicher Haut). Muss ich bei fettiger Haut überhaupt cremen? Ja. Fettige Haut kann trotzdem feuchtigkeitsarm sein. Nimm eine leichte, nicht-komedogene Pflege (z.B. Oil-Control) – das kann Glanz sogar reduzieren, weil die Haut weniger "nachfetten" muss. Woran erkenne ich, dass meine Creme zu reichhaltig ist? Typische Anzeichen sind stärkerer Glanz, verstopfte Poren, kleine Pickelchen oder "schweres" Hautgefühl. Dann solltest du lieber weniger Produkt verwenden oder die Creme nur abends auftragen. Wie oft sollte sich ein Mann das Gesicht eincremen? Eine pflegende Gesichtscreme für Männer gibt der Haut am Abend Feuchtigkeit zurück und pflegt sie über Nacht. Eine Feuchtigkeitspflege für Herren lohnt sich aber auch am Morgen: So schützt du die Haut am Tag vor Hitze, Kälte, Staub und anderen Einflüssen. Brauche ich zusätzlich eine Augencreme? Nicht zwingend – viele Gesichtscremes funktionieren auch unter den Augen, wenn sie nicht brennen. Eine Augencreme kann sinnvoll sein, wenn du sehr trockene Augenpartie hast oder empfindlich reagierst.