Nassrasierer im Test Das sind die 4 besten Nassrasierer für Männer

Eine gründliche Rasur erfordert Geduld, Erfahrung, Technik und vor allem die richtige Ausrüstung: den perfekten Rasierer. Ob nass oder trocken, ist dabei Geschmackssache. Hast du dich für die nasse Variante entschieden, gibt es jede Menge Auswahl an Rasierern in der Drogerie. Woher soll man da wissen, welches der beste Rasierer für einen selbst ist? Ganz einfach, indem du hier weiter liest!

Woran erkenne ich einen guten Rasierer?

Hochwertige Nassrasierer haben einen beweglichen Kopf, der sich den Hautkonturen anpasst. Gut sind auch Feuchtigkeitsstreifen, damit die Klingen sanft über die Haut gleiten, ohne sie zu irritieren.

Wie viele Klingen sollte ein Rasierer haben?

Kommt drauf an, wie empfindlich deine Haut ist. Grundsätzlich gilt: Je weniger Klingen, desto schonender der Rasierer. Und je mehr Klingen, desto glatter das Ergebnis. Durch ihre extreme Schärfe ist die Gefahr von Verletzungen oder Hautirritationen zwar hoch. Mit Geduld, Sorgfalt und der passenden Pflege, etwa durch Rasierschaum und After-Shave lässt sich dem allerdings gut vorbeugen.

Was sind die besten Nassrasierer für Männer?

In den letzten Jahren haben die Hersteller ihre Nassrasierer immer wieder überarbeitet. Und fluten den Markt mit unzähligen Innovationen. Damit du auf der Suche nach einem geeigneten Nassrasierer nicht den Überblick verlierst, haben wir uns einmal quer durchs Sortiment getestet. Diese 4 Rasierer sind unsere Favoriten:

1. Der beste Partner für Vielrasierer: Rasierer von Boldking, ab 10 Euro

Du rasierst dich viel und willst, dass deine Haut extra glatt wird? Dann ist der Rasierer von Boldking die erste Wahl. Der kommt mit den flexibelsten Klingen, die du dir vorstellen kannst. Der Kopf kann sich richtig biegen und passt sich so jeder Kurve perfekt an. Das merkt man vor allem an sonst schwer zu rasierenden Stellen wie dem Kehlkopf. 1-2 Mal rüber und alles ist glatt. Weil die Zwischenräume zwischen den 3 Klingen relativ groß sind, verstopfen sie nicht – du musst also nicht ständig die Klingen ausspülen, sondern kannst einfach immer weiter rasieren. Achtung: Weil kein Gleitstreifen am Kopf integriert ist, solltest du unbedingt ausreichend Rasierschaum benutzen. Spar-Tipp: ein Boldking-Abo abschließen. Dann bekommst du immer wieder frische Klingen nach Hause geliefert – und zwar zu Vorteilspreisen. Wie häufig und in welcher Menge die Klingen kommen, kannst du festlegen. Davon hängt am Ende auch der Preis ab.

Marjan Schonenberg / Boldking Zum Rasierer von Boldking gibt es auch Rasierschaum und Pflegeprodukte

2. Der beste Nassrasierer für empfindliche Haut:Gillette "SkinGuard Sensitive", um 12 Euro

Viele Männer reagieren auf die Rasur mit Rötungen, Rasurbrand und eingewachsenen Haaren. Zählst auch du dazu, solltest du unbedingt den SkinGuard-Rasierer von Gillette ausprobieren. Der hat einen speziellen Schutzbügel, wodurch die Klingen keinen direkten Hautkontakt haben: So werden die Haare minimal über der Hautoberfläche gekappt und du bleibst von nervigen Hautirritationen nach der Rasur verschont. Schnitte sind so logischerweise auch kein Thema. Tipp: Das Gesicht vorher warm waschen und großzügig Rasierschaum verteilen. Dann wird die Rasur so sanft, dass du mit dem SkinGuard sogar gegen den Strich rasieren kannst. Selbst, wenn das bei dir sonst nie gehen würde.

Gillette / PR Der "SkinGuard" von Gillette ist besonders sanft zur Haut

3. Der beste Körperrasierer für Männer: Wilkinson "Hydro Body", um 8 Euro

Wer sich am Körper rasiert, braucht dieses Gadget. Das Besondere: Der "Hydro Body" von Wilkinson ist der erste Nassrasierer für Männer, der dank speziell ausgerichteter Klingen in beide Richtungen rasiert – du kannst also hoch und runter rasieren. So erwischt du wirklich jedes Haar. Bei Wasserkontakt werden die Gel-Kissen im Rasierkopf aktiviert. So gleiten die Klingen ganz sanft über die Haut – selbst, wenn du den Rasierschaum weglässt. Gleichzeitig helfen die Gel-Depots, den Feuchtigkeitsgehalt der Haut während der Rasur zu erhalten und schützen so vor Hautirritationen. Somit eignet der Rasierer sich auch perfekt für eher empfindliche Hautpartien wie Achseln und Intimbereich. Der handliche Griff rutscht auch unter der Dusche nicht durch die Finger.

Wilkinson / PR Der "Hydro Body" von Wilkinson wurde speziell für den Körper entwickelt

4. Der nachhaltigste Rasierer der Welt: "Original Bambus Rasierer" von Bulldog, ab 8 Euro

Dieser Rasierer hat 5 gehärtete Schneiden aus Stahl, einen beweglichen Klingenkopf, einen Gleitstreifen mit Aloe vera und sogar noch einen Präzisionstrimmer für Koteletten oder Konturen. Was ihn aber wirklich einzigartig macht, ist sein Griff aus nachhaltig angebautem, vollständig recycelbarem Bambus, der übrigens super in der Hand liegt. Die Metallkomponenten sind chromfrei. Und selbst die Verpackung ist plastikfrei. Nachhaltiger wäre es nur, sich gar nicht zu rasieren.

Bulldog / PR Der "Bambus-Rasierer" von Bulldog überzeugt mit seinem nachhaltigen Design

Jeder Mensch hat eine andere Haut und daher auch unsere Rasierbedürfnisse. Welcher Nassrasierer zu dir passen könnte, weißt du dank unseres Vergleichs hoffentlich. Aber egal, für welchen Nassrasierer du dich am Ende entscheidest: Wichtig ist, dass die Klingen immer scharf sind und regelmäßig gewechselt werden. Sind sie stumpf, kann selbst der beste Rasierer nur noch Unheil anrichten.