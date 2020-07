Achselschweiß stoppen Die 8 besten Strategien gegen ständiges Schwitzen

Kaum hast du ein frisches T-Shirt angezogen und schon bilden sich riesige Schweißflecken unter den Achseln? Da kommt kein Sommerfeeling auf. Verschwitzte Klamotten sind unangenehm und können eine große psychische Belastung sein, selbst wenn der Schweiß nach dem Duschen erst mal geruchlos ist. Schluss damit. Wir zeigen dir die 8 besten Strategien gegen Achselschweiß

So entfernst du am besten deine Achselhaare

1. Luft an die Haut lassen

Mit luftdurchlässiger Kleidung – am besten aus Naturfasern wie Leinen – kommst du nicht so schnell ins Schwitzen. Unter hautenger Kleidung kann die Luft nicht zirkulieren – starkes Schwitzen ist die Folge. Einen noch besseren Feuchtigkeitstransport verspricht so genannte "Anti-Smell-Kleidung", deren Fasern mit Silberionen ausgerüstet sind. Ihre Wirkung soll auch nach häufigen Wäschen anhalten, einen Versuch ist sie auf jeden Fall wert.

Bestellen: Schweißfestes Unterhemd aus antibakteriellen Silberionen

UfaBizPhoto / Shutterstock.com Kalte Duschen verschließen die Poren und verringern so die Schweißproduktion

2. Lauwarm oder kalt duschen

Wenn du ohnehin schon viel schwitzt, solltest du die Wassertemperatur lieber runter drehen: Zu heißes Duschen oder Baden öffnet die Poren und fördert dadurch die Schweißbildung. Wenn du also langfristig cool bleiben willst, beriesel dich beim nächsten Gang unter die Dusche mit kaltem und dadurch die Poren schließendem Wasser.

So findest du das richtige Duschgel

3. Antitranspirant statt Deo verwenden

Kennst du den Unterschied zwischen Deos und Antitranspirantien? Deos übertünchen den Schweißgeruch nur, Antitranspiratien verengen die Schweißdrüsen, wodurch du von Anfang weniger schwitzt und später auch nicht riechst. Doch Vorsicht: Manchmal können Antitranspirantien Hautreizungen wie Rötungen und Juckreiz auslösen und sollten deshalb nie gleich nach der Achselrasur verwendet werden. Wenn diese Beschwerden bei dir aber nicht auftreten, sind Antitranspirantien ein effektives Mittel gegen Achselschweiß.

Sind Aluminiumsalze wirklich gefährlich?

4Max / Shutterstock.com Mit einem Antitranspiranten kannst du endlich wieder selbstbewusst im T-Shirt auftreten

4. Sauna gegen Schwitzen unter den Achseln

Schwitzen mit Schwitzen bekämpfen? Das funktioniert so: Durch regelmäßige Saunagänge wird das Kühlsystem des Körpers trainiert und die Schweißbildung dadurch langfristig runter reguliert. Wichtig ist es, den Flüssigkeits- und Salzverlust nach der Sauna mit Wasser oder Schorlen wieder auszugleichen.

Diese Körpergerüche solltest du nicht ignorieren

5. Salbei gegen übermäßiges Schwitzen

Effektive Mittel gegen Achselschweiß findest du auch in der Natur: Verschiedene Heilkräuter können die Schweißdrüsen so zusammenziehen, dass sie weniger Schweiß absondern. Eines der bekanntesten ist Salbei. Salbei gibt es als ätherisches Öl, Kapselpräparat oder Tee. Auch für die äußerliche Anwendung geeignet sind Deos mit ätherischen Ölen, zum Beispiel mit australischem Teebaum oder Pfefferminze.

So vermeidest du Schweißflecken

Merla / Shutterstock.com Gegen übermäßiges Schwitzen kann Baden mit Gerbstoffen helfen

6. Baden mit Gerbstoffen als Anti-Schwitz-Methode

Gut geeignet nicht nur gegen Achselschweiß, sondern auch bei übermäßigem Schwitzen an Händen und Füßen sind Gerbstoffe (auch als Adstringentien bekannt), denn sie verdichten die Schweißdrüßen. Grund genug, mal wieder in die Badewanne zu springen. Enstprechende Badezusätze mit Wirkstoffen wie zum Beispiel Phenol-Methanal-Harnstoff-Polykondensat findest du in der Apotheke.

7. Richtig ernähren gegen übermäßiges Schwitzen

Wenn du Achselschwitzen vermeiden willst, solltest du darauf achten, was bei dir auf dem Teller landet: Joghurt, Obst und Rohkost sind leicht verträglich und kurbeln die Schweißproduktion nicht weiter an. Lebensmittel mit viel Zink wie Nüsse und Vollkornprodukte lassen deinen Schweiß zudem weniger streng riechen. Meide dafür aber heißen Kaffee und Tee, alkoholische Getränke, kalorienreiche Kost sowie scharfe Gewürze wie Pfeffer und Chili, da sie allesamt schweißtreibend wirken.

So gefährlich ist Nachtschweiß wirklich

LightField Studios Wenn nichts anderes hilft, kann mithilfe von Botox die Stimulierung der Schweißdrüsen vorübergehend gehemmt werden

8. Bei dauerhaft starkem Schwitzen ab zum Arzt

Durchnässte Kleidungen und feuchte Hände sind für dich ein Dauerproblem? Scheue dich nicht davor, zum Arzt zu gehen. Du könntest möglicherweise an krankhaftem Schwitzen, der sogenannten Hyperhidrose leiden. Je nach Schweregrad können Dermatologen spezielle Therapien wie die Iontophorese verordnen: Hierbei werden an Achseln, Händen oder Füßen in speziellen Wasserwannen schwache elektrische Gleichströme angewendet, wodurch sich die Schweißdrüsenaktivität vermindert. Auch eine Schweißdrüsen-Absaugung kann bei starkem Schwitzen helfen. Die OP erfolgt ähnlich einer Fettabsaugung, pro Seite bleiben lediglich 3 punktförmige Narben zurück. Alternativ kann auch Botox an den betroffenen Stellen untergespritzt werden, um die dortige Schweißproduktion zu hemmen.

Aber Achtung: Du solltest dich erst unters Messer legen, wenn keine anderen Wege gegen Achselschwitzen bei dir funktioniert haben. Denn solche medizinischen Eingriffe bergen immer ein gewisses Risiko.

Fazit: Achselschweiß kannst du effektiv bekämpfen

Egal, ob du es mit luftdurchlässigen Klamotten, Heilkräutern wie Salbei oder mit regelmäßigen Saunagängen probierst: Lass nichts unversucht, um dein Achselschweiß-Problem in den Griff zu bekommen. Bei Härtefällen zahlt sich der Besuch bei einem Dermatologen aus, bei dem du dich über Therapien wie eine Iontophorese oder eine Schweißdrüsen-Absaugung informieren kannst.