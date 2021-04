Der wichtigste Podcast für echte Väter

Ben Daniel Jöhnk ist zu Gast in der neusten Folge

Rund 1,6 Millionen Alleinerziehende gibt es in Deutschland – nur etwa 10 Prozent davon sind Väter minderjähriger Kinder. Einer von diesen Männern ist der Theater- und Fernsehschauspieler Ben Daniel Jöhnk. Seit vier Jahren lebt der 51-Jährige mit seinen beiden Söhnen (14 und 18 Jahre) in Hamburg, während die Mutter der beiden Jungs in Berlin wohnt.

Zu Gast im Echte-Papas-Podcast: Ben Daniel Jöhnk. © Echte Papas

In dieser Folge des Podcasts verrät Ben Daniel den beiden ECHTEN PAPAS Marco und Florian, wie es dazu kam, dass seine Söhne zu ihm gezogen sind. Außerdem erzählt er, vor welchen Herausforderungen er jeden Tag steht, wie sich alleinerziehende Mütter und Väter unterscheiden und warum seiner Meinung nach letztere Gruppe eine größere Aufmerksamkeit von Seiten der Gesellschaft benötigt.

